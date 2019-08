vor 49 Min.

Schnäppchenjäger im Glück

Plus In Bad Wörishofen wird viel verloren und vergessen - und landet irgendwann unter dem Hammer. Über Wundertüten, Schätzchen und Super-Schnäppchen.

Von Thessy Glonner

Es geht Schlag auf Schlag, denn Wilhelm Eder versteht sein Geschäft. Seit nun 25 Jahren bringt er all das unter den Hammer, was Bürger und Gäste in Bad Wörishofen vergessen und nie mehr abholen. Dieser eine Tag mit Eder ist für viele Schnäppchenjäger aus der Kneippstadt und der Umgebung ein Festtag. Unübertroffen bleibt diesmal Luis Schneider. Der Jugendliche ergatterte ein Kettcar für genau null Euro. Weil niemand auf das Gefährt bieten wollte, verschenkte es Eder kurzerhand an den Buben.

Ansonsten hatte der Auktionator nicht viel Mühe, Kundschaft zu finden. Fahrräder gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. „Eins, zwei, drei – fünf Euro! Wer bietet mehr?“, rief Eder den Schnäppchenjägern zu. Lea Müller aus Stockheim ergatterte ihr Wunschrad für nur 20 Euro, Michael Martin aus Ettringen war sogar schon mit 12 Euro erfolgreich. Die jungen Leute haben damit einen äußerst wichtigen Punkt ihres bevorstehenden Umzugs erledigt. Beide wollen in Großstädten studieren und ihr Fortbewegungsgerät für dort gleich mitnehmen. Fahrräder gehen zu Schleuderpreisen weg Zahlreiche, noch gut erhaltene Drahtesel für zwei bis zwanzig Euro, und auch „hochkarätige“ Markenräder, die 35 bis 37 Euro brachten, wurden von Helfer Jürgen Hartmann präsentiert, bis der Keller leer war. Auch beim zweiten Teil der Auktion im Rathaussaal überboten sich die Interessenten mit leidenschaftlichem Engagement, um Eigentümer jener „Wundertüten“ zu werden, die Wilhelm Eder geschickt aus dem Fundus der vor ihm liegenden Artikel zusammenstellte. Perlenketten in allen möglichen Varianten, Armbänder, Ohrstecker, Eheringe, Uhren, Hörgeräte und Dekoartikel bis hin zum Grabsteinlicht, das mit besonders liebevoller Geste in Empfang genommen wurde. Manche strahlten, als hätten sie soeben im Lotto gewonnen, andere wiederum hielten die ersteigerten Gegenstände wie eine kostbare Trophäe im Arm. So gut wie alles ging weg, auch ungewöhnliche Stücke. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Zum Beispiel die graue Perücke, die ebenfalls jemand in Bad Wörishofen zurückgelassen hatte. Im Fundamt werden die Stücke aufbewahrt, wie es sich gehört. Holt sie niemand ab, sucht Eder nach neuen Besitzern. Einen Regenschirm kann man schließlich immer gebrauchen, und Wanderfreunde konnten sich im Wörishofer Rathaus teilweise von oben bis unten neu einkleiden. Vom hochwertigen Rucksack über Steppwesten, schicke Regenjacken und stylische Sneaker war alles dabei. Selbst schneeweiße Unterwäsche hatte Eder im Angebot, ebenfalls Fundstücke. Eine dieser Wundertüten ersteigerte auch Manuela Stegmaier. „Das wird eine Überraschung“, freute sie sich schon aufs Auspacken der Tasche, die der Auktionator mit einigen kleinen Schmucktütchen bestückt hatte. Mit lustigen Kommentaren wie „zurückgenommen wird nichts“ oder „nur 10 Euro für dieses tolle Fahrrad – bei dem allein die Reifen schon 20 Euro wert sind“, übergab Eder die Fundsachen, nachdem sie bei den Rathaus-Kassiererinnen Veronika Filser und Hermine Kleinheinz bezahlt worden waren. Eine Goldgrube für Bastler Speziell für Bastler ist die Auktion eine Goldgrube, und so war Martin Duschl aus Ettringen glücklich, als er ein kleines Kinderfahrrad entdeckte und für 12 Euro mitnahm. „Aus zwei mach eins“, verkündete er stolz und will mit den gut erhaltenen Teilen das Rad seiner Enkelin wieder „wie neu“ herrichten. Ebenfalls Freude machen will Edi Takilel aus Bad Wörishofen, der lächelnd verriet: „Jetzt bin ich zwar total abgebrannt, doch es hat sich gelohnt, dass ich meine 300 Euro ausgegeben habe.“ Mit all den Dingen möchte er Menschen, die weniger haben als er, eine Freude machen. „Es gibt ja so viele Bedürftige“, bedauerte er und machte sich beglückt mit seiner „Beute“ auf den Heimweg.

