Schnee und Sonne pur beim MZ-Leserskitag

Plus 200 Unterallgäuer genießen einen traumhaften Wintertag in Balderschwang. Gewinner sind alle, aber manche durften sich sogar über schöne Preise freuen. Einen haben sie aber vermisst

Von Johann Stoll

Jürgen Franieck (48) stand zuletzt vor zehn Jahren auf Skiern. Aber was der Schwabe einmal gelernt hat, das verlernt er nicht mehr: Beim Leserskitag der Mindelheimer Zeitung legte der Mindelheimer seine ganze Kurventechnik und Schneebegeisterung in die Waagschale und wurde Schnellster in seiner Altersgruppe – und das trotz drückender Skischuhe, die er sich von Bekannten geliehen hatte.

Mit diesem Triumph war klar: Auf ihn warten weitere Skitage in Balderschwang. Franieck durfte sich über zwei Tagesskipässe und eine Thermoskanne als Preis freuen. Sein Fazit des Tages: „Wir melden uns gleich wieder für nächstes Jahr an!“ 117 Bilder Super Stimmung beim MZ-Leserskitag in Balderschwang Bild: Johann und Jakob Stoll Dabei war das Rennen nur das Sahnehäubchen auf einen Tag, bei dem am Ende zwar alle müde von der vielen frischen Luft, aber glücklich wieder die Heimreise antraten, verwöhnt von strahlendem Sonnenschein und besten Pistenverhältnissen. Nur eines war für den einen oder anderen eine Herausforderung: das frühe Aufstehen. Das war „schrecklich“, wie einer mit einem Augenzwinkern meinte. Bei der zwölften Auflage des MZ-Leserskitags ging es diesmal eine halbe Stunde früher an den Start, damit alle noch etwas länger Skifahren konnten oder eben feiern bei der Aprés-Ski-Party, je nach Geschmack. Sturmtief Sabine hat sich rechtzeitig zum MZ-Leserskitag in Balderschwang verzogen Mit vier Bussen waren rund 200 Unterallgäuer diesmal aufgebrochen, um einen unbeschwerten Tag bei Sonne und Schnee zu genießen. Sturmtief Sabine hatte sich rechtzeitig wieder verzogen und sogar noch ordentlich Neuschnee zurückgelassen. Schon die Auffahrt auf dem Riedbergpass war mit jedem Meter Höhengewinn eine Reise vom Frühling in den sonnigen Winter. Im Laufe der Jahre hat sich da eine richtige Gemeinschaft der MZ-Leser zusammengefunden. Kinder von sechs Jahren an sind genauso dabei wie Jugendliche bis hin zu Senioren. 200 Leserinnen und Leser der Mindelheimer Zeitung genossen einen wunderschönen Skitag im Skigebiet Balderschwang. Video: Johann Stoll Ältester Teilnehmer diesmal war übrigens Stettens Altbürgermeister Otto Jörg mit seinen inzwischen 80 Jahren, der auch am Rennen teilnahm und sich mit Bravour schlug. Seine Skier hatte er extra noch für diesen Tag präparieren lassen. Einige sind schon wiederholt dabei, und ein paar haben noch keinen dieser Ausflüge ausgelassen. Und wer mal eine Fahrt versäumt hat, war umso glücklicher, dass es diesmal wieder geklappt hat. In den Bussen stärkten sich die Teilnehmer des MZ-Leserskitags mit einem Frühstück Ohnehin scheinen die Unterallgäuer das Glück gepachtet zu haben, wie Tom Fischer vom Skigebiet Balderschwang anmerkte: Richtig schlechtes Skiwetter hatten sie noch nie. Am Samstag lachte wie selbstverständlich die Sonne vom Himmel. Weil das schöne Wetter auch so manchen anderen Skifreund anlockte, hatten die Sessel- und vereinzelten Schlepplifte gut zu tun, all die Skifahrer auf die Berge zu bekommen. In den Bussen gab es Frühstück mit Hörnchen, Brezen und Zeitungslektüre. MZ-Mitarbeiter schenkten Tee oder Kaffee aus und wurden dabei von dem einen oder anderen Mitfahrer unterstützt, die einfach mit anpackten, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Das alles gab es wieder zum konkurrenzlos günstigen Preis. 37 Euro Tagesskipass für Erwachsene mit Busfahrt, Frühstück und Zwei-Euro-Verzehrgutschein – das bietet sonst keiner. Und wer die Heimatcard der MZ besitzt, die Abonnenten kostenlos in den Geschäftsstellen bekommen können, kam sogar noch um zwei Euro günstiger weg. Kinder und Jugendliche zahlten noch einmal deutlich weniger. Dass der Tag auch wirklich zu einem ganz besonderen Erlebnis wird, ist das Gemeinschaftswerk von MZ-Mitarbeitern, die das alles organisieren, Sponsoren und Tom Fischer vom Skigebiet Balderschwang, der aus Bad Wörishofen stammt. Nur einer fehlte bei der Aprés-Skiparty beim MZ-Leserskitag: DJ Aschi Für seine Unterallgäuer legt sich Fischer auch persönlich immer mächtig ins Zeug. Den Rennkurs hat er so ausgesteckt, dass auch die Kinder den Parcours bestens meistern konnten. Zum Team der MZ gehörten Sigrid Miller, Andrea Bichler, Stefan Flock, Margot Stark und Johann Stoll. Nur auf einen mussten die Unterallgäuer zum ersten Mal verzichten, die schon ein paar mal dabei waren: Christoph Aschemeier alias DJ Aschi, der die Skiparty immer mit flotten Sprüchen gewürzt hatte. Er hat sich als Alleinunterhalter zurückgezogen. Das finden alle schade, und auch Aschi waren die Unterallgäuer so richtig ans Herz gewachsen. Vor zwei Jahren schrieb er im Nachgang: „Es ist immer wieder schön, dass Ihr da seid!“ Vielleicht schaut Aschi ja nächstes Jahr noch einmal vorbei – den Unterallgäuern zuliebe. Wir kommen gerne wieder – so oder so.

