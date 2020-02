vor 21 Min.

Schneller lernen mit dem Merkmeister

Plus Ralf Hofmann zeigt den Grund- und Mittelschülern in Bad Wörishofen, wie Gelerntes besser „hängen“ bleibt. Eine Technik, die auch Erwachsenen hilft.

Von Helmut Bader

Schneller lernen – das geht. Allerdings braucht man dazu die richtige Strategie. Die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule in Bad Wörishofen hat sich dazu gemeinsam mit dem Förderkreis „Merkmeister“ Ralf Hofmann eingeladen. Er arbeitete mit den Schülern aller Altersstufen an Strategien, wie die Gedächtnisleistungen und damit das Lernen verbessert werden können. Das Motto war: „Ein gutes Gedächtnis gibt Sicherheit, Selbstvertrauen, verbessert die Schulnoten und erhöht damit die Zukunftschancen“. Wer wäre da nicht gerne dabei? So sahen es auch die Schüler, die Hofmann in seine Übungen mit einband. Er hatte seine Strategien dabei jeweils an die entsprechende Altersstufe von den Klassen eins bis neun angepasst, wobei das Grundprinzip jeweils gleich war.

Bei der „Körperliste“ kommt das Brot auf den Kopf Die Kinder erfuhren, wie das menschliche Gehirn arbeitet, wie es sich Dinge merkt. Danach ging es um zehn Punkte, die auf einer „Körperliste“ als Briefkästen platziert wurden. Bei den dritten vierten Klassen zum Beispiel durften sich die Kinder zehn Gegenstände aus einer Einkaufsliste aussuchen. Diese wurden dann Körperteilen wie Kopf, Schultern, Hände oder Po zugeordnet. So landete das Brot etwa auf dem Kopf oder die Pizza am Po. Wesentlich schneller als sonst hatten sich die Kinder die von ihnen selbst ausgesuchten Gegenstände gemerkt und sie mit Hilfe dieser „Briefkästen“ am Körper überraschend zielsicher wiedergegeben. Diese 10-Punkte-Liste lässt sich dann erfolgreich auf das Erlernen eines Gedichtes oder andere Lernstoffe übertragen. Auch zum Zahlenraum wird so ein neuer Zugang geschaffen. Auch mit Bildergeschichten arbeitete Hofmann am praktischen Beispiel. Mit Hilfe solcher Bildergeschichten kann auch besser zum täglichen Lernen oder zur Vorbereitung auf Klassenarbeiten hingeführt werden, wie zu sehen war. Entsprechend der Altersstufen wurde das Prinzip der Zehn-Punkte-Listen angepasst. So waren es bei den Grundschülern meist Einkaufslisten, während in den oberen Jahrgangsstufen etwa die Auswirkung des Fernsehens auf das Lernen eine Rolle spielten. Ralf Hofmann verstand es dabei ausgezeichnet, mit praktischen Beispielen zu arbeiten und somit bereits beim Workshop erstaunliche Gedächtnisleistungen zu erhalten. Was die Eltern zuhause wohl Geleistet haben, als die Kinder sie testen durften? Hofmann forderte die Kinder am Ende dazu auf, zu Hause gleich ihre Eltern mit dem System zu testen. Es darf davon ausgegangen werden, dass diese sich meistens schwerer getan haben wie die Kinder. Aber auch für sie oder noch mehr für ältere Menschen, dürfte die Vorgehensweise des „Merkmeisters“ im Alltag durchaus hilfreich sein, wo es oft darum geht, sich mehrere Dinge auf einmal zu merken. Eingebunden in das Programm war nämlich auch ein Elternabend. Dort verwies Hofmann auf eine Begleitstudie zur Pisastudie, bei der herausgefunden wurde, dass über 50 Prozent des schulischen Erfolges beim Wiederholen und Lernen zu Hause sowie beim Erledigen der Hausaufgaben gelegt werden.

