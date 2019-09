19.09.2019

Schon jetzt die Gewänder für das Herzogfest nähen

Das Herbst-/Winterprogramm der Türkheimer Volkshochshule bietet viel Abwechslung

So bunt wie der Herbst, so bunt gemischt ist auch in diesem Jahr das neue Herbst-/Winterprogramm, der Volkshochschule Türkheim: Zumba, Filzen, Qi Gong oder selbst Plätzchen backen, es ist für jeden etwas dabei. Das Kursangebot kann ab sofort gebucht werden.

Wer sein Fahrrad noch nicht eingemottet hat, kann die letzten Sonnenstrahlen bei verschiedenen Rad- und Mountainbiketouren genießen. Auch neu im Programm ist der Nähkurs historischer Gewänder, bei dem jeder seine passende Kleidung für das anstehende Türkheimer Herzogfest selbst nähen kann.

Wer schon immer einmal Lust hatte, in die Welt des Musicals einzutauchen, hat beim Workshop „Tanz der Vampire“ ab 15 Jahren Gelegenheit dazu. Teenager von zwölf bis 16 Jahren können in einem extra Workshop den „Cup-Song“ aus dem Film „Pitch Perfect“ sowohl gesanglich, als auch rhythmisch einüben. Die Kochkurse der VHS bieten eine kulinarische Reise durch die Welt: Ob thailändisch, philippinisch oder italienisch ist hier buchstäblich für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Volkshochschule im Siebenschwabenhaus bietet auch wieder altbekannte Kurse wie Yoga, Pilates, Musikgarten, Schafkopfen oder „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung – warum ist das wichtig?“ an. Auch die Sprachkurse bieten wieder eine bunte Mischung durch alle Kontinente, mit im Programm ist diesmal auch „Russisch für Anfänger“ für Kinder und Erwachsene.

Um in der stressigen Vorweihnachtszeit abzuschalten, bietet die Volkshochschule in Türkheim unter anderem den Weidenflechtkurs „Laternenzauber“ oder „Weihnachtskarten – von klassisch bis modern“. Bei „Weihnachten im Wald“ am 23. Dezember wird eine Wanderung in den dunklen Wald gemacht, um dort gemeinsam im Schein alter Laternen, bei Punsch und Lebkuchen und einer besonderen Weihnachtsgeschichte Weihnachten zu feiern. Damit auch die Tiere im Wald schöne Weihnachten haben, wird zudem gemeinsam ein Baum geschmückt. Eine andere Möglichkeit sich zurückzulehnen, bietet die Lesung zu „Subliminal – Das Experiment“, der Wissenschaftsthriller von Thorsten Oliver Rehm. (mz)

online oder persönlich im Siebenschwabenhaus.

www. vhs-tuerkheim.de

Themen Folgen