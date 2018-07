vor 26 Min.

Schrittweise zum barrierefreien Bahnhof

Gruschka und Pohl (FW) gemeinsam im Verkehrsministerium

„Schrittweise vorwärts geht es beim barrierefreien Ausbau des Bahnhofs in der Kneippstadt sowie der Elektrifizierung des Abschnitts Bad Wörishofen-Türkheim. Zu diesem Ergebnis kommen der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl und Bad Wörishofens Bürgermeister Paul Gruschka (beide Freie Wähler), nach einem Besuch bei Josef Zellmeier (CSU), Staatssekretär im neu geschaffenen Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr.

„Wir haben für die nächsten Jahre auf dem auch Bad Wörishofen bedienenden Netz moderne Neigetechnik-Züge bestellt, die Strecken schneller fahren können als herkömmliche Züge. Bei diesen Zügen gibt es aber bislang noch keinen mit einem ebenerdigen Ausstieg, wodurch eine Erhöhung der Bahnsteige in Bad Wörishofen aktuell keinen Nutzen bringen würde, aber woanders in Bayern ein sinnvolles Barrierefreiheitsprojekt verhindert würde“, erklärt Zellmeier in einer Pressemitteilung.

„Nichtsdestotrotz wird es mit dem Fahrplanwechsel Verbesserungen geben, denn die neuen Fahrzeuge sind alle mit einem Hublift ausgestattet, und in jedem Zug wird es unterstützendes Begleitpersonal der DB geben. Das ist ein wichtiger Schritt zur Barrierefreiheit und wird Bad Wörishofen in erheblichen Maße helfen“, so Zellmeier.

Pohl will gemeinsam mit Gruschka für einen komplett barrierefreien Ausbau kämpfen. Auch Bürgermeister Gruschka sieht die Verbesserungen zum Jahresende nur als Zwischenlösung: „Als weltweit renommierter Kurort müssen wir alles dafür tun, dass unsere Kurgäste und auch die einheimische Bevölkerung einen komplett barrierefreien Bahnhof erhalten. Das betrifft den Bahnsteig ebenso wie das Zugmaterial. Wir werden hier nicht lockerlassen und den komplett barrierefreien Ausbau in unserer Agenda auch weiterhin ganz oben an die Spitze setzen“, stellt Gruschka klar.

Mit einer raschen Elektrifizierung des kurzen Stücks zwischen Türkheim und Bad Wörishofen werde es nichts werden. Derzeit sei nur die Elektrifizierung München-Memmingen-Lindau im Bau. Gruschka verweist darauf, dass ein nicht elektrifiziertes kurzes Teilstück von Bad Wörishofen nach Türkheim auch jede Perspektive auf überregionale durchgängige Verkehrsanbindung nimmt: „So lange wir in Bad Wörishofen nicht durch eine elektrifizierte Strecke an das überregionale Netz angeschlossen sind, werden wir auch keine durchgängigen Verbindungen in große Städte bekommen. Daher kämpfen wir weiter für eine Elektrifizierung.“ (mz)

