00:32 Uhr

Schützenverein setzt weiter auf Georg Dorer

Die Immergrün-Schützen aus Haselbach blicken aufs Jahr zurück. Für Schmunzeln sorgt die Zinseinnahme

Nach der einstimmigen Wiederwahl als Vorsitzender des Schützenvereins Immergrün kann Georg Dorer die nächsten drei Jahre wie bisher weitermachen. Auch Schriftführer Christoph Raffler sowie die Beisitzer Magnus Jäger und sein Sohn Joachim wurden in ihren Ämtern ohne Gegenstimmen bestätigt. In seinem Tätigkeitsbericht begann der Vorsitzende mit Zahlen: Nach dem Tod von Peter Hatzelmann gehören dem Verein aktuell 160 Mitglieder an: 133 Schützen, zwölf Senioren, sechs Jugendliche, ein Schüler sowie acht Gastschützen. Außerdem zählen zum Verein 15 Ehren-Mitglieder.

Dorer berichtete über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr. Das Gau-Auflageschießen für Senioren in Haselbach sei gut angekommen. Hier wäre es laut Dorer schön, wenn auch einmal ein heimischer Schütze an den Start ginge. Dem Bericht von Kassiererin Gabi Denk zufolge hat man ein Plus von knapp 900 Euro erwirtschaftet. An den Gau mussten 2355 Euro entrichtet werden. 600 Euro kostet der Unterhalt des Vereinshauses. Denk sprach von 1400 Euro Spenden, denen Gesamtausgaben von gut 8000 Euro gegenüberstünden. Die Zinseinnahme: ein Cent.

Sportleiter Stefan Kleiber ging auf die sportlichen Aktivitäten der Schützen ein. Jonas Wurm sprach als Leiter von guten Trainingsbesuchen der Jugendlichen. Er berichtete, dass Andra Auer, Larissa Best und Benedikt Rinaki neu in den Verein aufgenommen wurden. Dorer dankte allen, die sich im Verein engagieren, besonders den Sponsoren, Gabi Denk, Helga Horn, Vereinswirt Alois Hatzelmann sowie der zuverlässigen Fahnenabordnung. (kk)

