Schuhabdrücke auf dem Autodach: 3000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat das Auto einer 30-Jährigen demoliert. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugenhinweise.

Eine böse Überraschung erlebte eine 30-jährige Autobesitzerin, als sie am Mittwochfrüh in ihren weißen Fiat einsteigen wollte, den sie in der Nacht zuvor in der geparkt hatte: Das Autodach war durch tiefe Schuhabdrücke verbeult und die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter auf den Fiat geklettert und mehrfach hoch gesprungen ist. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800.

