vor 40 Min.

Schulen und Kitas zu: So reagiert Bad Wörishofen

Die größte Stadt des Landkreises legt einen Plan für Notbetreuung in Kindergärten vor. Diese können aber längst nicht alle Eltern in Anspruch nehmen.

Von Markus Heinrich

Schulen und Kitas bleiben in Bayern ab Montag, 16. März, zunächst für fünf Wochen geschlossen. Damit will die Regierung bis zum Ende der Osterferien die weitere Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verlangsamen. Für berufstätige Eltern stellt sich damit die Frage, wie die Kinder ab Montag betreut werden. Die Stadt Bad Wörishofen hat am Freitag einen Plan für Notbetreuung für die Eltern von Kindergartenkindern ausgearbeitet. Wie die Schulen reagieren, ist noch nicht bekannt.

Geschäftsleiter Martin Aicher sagte unserer Redaktion, man werde eine wöchentlich wechselnde Notbetreuung anbieten. Diese steht in Bad Wörishofen ausschließlich Kindern von Beschäftigten in Kliniken und anderen allgemeinmedizinischen Einrichtungen zur Verfügung, außerdem für Beschäftigte bei Allgemeinärzten und anderen medizinischen Praxen, die aufgrund des Coronavirus mit erhöhtem Patientenaufkommen rechnen müssen. Ebenfalls in Anspruch nehmen dürfen die Notbetreuung Beschäftigte in Apotheken und sicherheitsrelevanten Berufen, wie etwa der Polizei.

Eltern, die Notbetreuung in Anspruch nehmen wollen, müssen in Bad Wörishofen am ersten Betreuungstag einen Nachweis vom Arbeitgeber vorlegen, aus dem hervorgeht, dass sie Anspruch auf einen Betreuungsplatz haben. Ohne diesen Nachweis könne das Kind nicht betreut werden.

Diese Einrichtungen teilen sich die Notbetreuung in Bad Wörishofen

Die Notbetreuung gibt es von 7.30 bis 16.30 Uhr. Den Anfang macht das Glückshaus an der Leonhard-Oberhäuser-Straße 5 in Bad Wörishofen. Dort ist die Notbetreuung von Montag, 16. März, bis zum 20. März gewährleistet. Ansprechpartnerin ist Melanie Schmid, Telefonnummer 08247/332100. In dieser Woche könne aber kein warmes Essen angeboten werden, so Aicher. Eltern müssen ihren Kindern also Verpflegung mitgeben.

Vom 23. März bis zum 27. März übernimmt der Kindergarten Gartenstadt (Königsberger Straße 31) die Notbetreuung. Ansprechpartnerin ist Anita Jähn, Telefonnummer 08247/6520. Ob Mittagessen angeboten werden kann, steht noch nicht fest. Das gelte derzeit auch für alle anderen Wochen. Man werde die Eltern aber rechtzeitig informieren, so Aicher. Die Notbetreuung vom 30. März bis zum 3. April steht noch nicht fest. Vom 6. April bis zum 9. April übernimmt wieder das Glückshaus, vom 14. April bis zum 17. April ist erneut der Kindergarten Gartenstadt an der Reihe.

Wer Fragen zu den Schließungen und der Notbetreuung hat, kann sich direkt an die Stadt wenden, unter der Telefonnummer 08247/969027.

Wie die Schulen in Bad Wörishofen in Sachen Betreuung reagieren, ist noch nicht bekannt. Entsprechende Fragen unserer Redaktion wurden bis Freitagmittag noch nicht beantwortet.

Themen folgen