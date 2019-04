vor 54 Min.

Schutzengel macht Sonderschicht

Ohne einen Kratzer konnte eine Mutter mit ihren beiden Kindern aus dem Auto aussteigen, mit dem sie zuvor in den Straßengraben geschleudert war.

Mit einem gehörigen Schrecken, aber ohne Verletzungen, konnte eine 37-jährige Mutter aus ihrem Auto aussteigen, in dem sie und ihre beiden Kinder eine Schleuderfahrt schadlos überstanden haben. Die Autofahrerin war laut Polizei am Sonntagmittag auf der Staatsstraße 2015 in Richtung Ettringen unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn abkam. Vor Schreck lenkte sie stark gegen, wodurch der Kleinwagen nach links über die Gegenfahrbahn schleuderte und auf dem dortigen Grünstreifen zum Stehen kam. Die drei Autoinsassen hatten dabei offenbar eine gehörige Portion Glück im Unglück, da in diesem Moment kein Auto entgegenkam. Der Schaden am Kleinwagen der Mutter wird von der Polizei auf rund 1000 Euro geschätzt.

