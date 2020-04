vor 35 Min.

Schutzmasken-Drive-in am Rathaus in Markt Wald

In Markt Wald können sich Senioren der Gemeinde ab Mittwoch kostenlos eine Maske abholen. Es gibt auch neuen Stoff.

Von Sandra Baumberger

Das Rathaus in Markt Wald ist zwar noch mindestens bis zum 4. Mai für den Publikumsverkehr geschlossen. Doch ab heute sind vor einem Fenster Besucher nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Dann nämlich öffnet die Gemeinde ihren Schutzmasken-Drive-In: Wer mehr als 60 Jahre alt ist und damit im Falle einer Ansteckung mit dem Coronavirus zur Risikogruppe gehört, kann sich dort kostenlos einen wiederverwendbaren Mund-Nasen-Schutz abholen. Dieser muss bekanntlich bereits seit Montag, 27. April, in Geschäften, an Verkaufsständen und in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden.

Die Masken gibt es heute von 8 bis 12 Uhr und an den Folgetagen im Rathaus

Ausgegeben werden die Masken am heutigen Mittwoch von 8 bis 12 Uhr und in den Folgetagen zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses so lange der Vorrat reicht. Der beläuft sich momentan auf 500 Masken. Bürgermeister Peter Wachler hat sie mit dem Geld gekauft, das der Landkreis der Gemeinde im Zuge der Corona-Pandemie speziell für Senioren zur Verfügung gestellt hat. Wachler will damit ein Zeichen setzen – und die Akzeptanz der Masken steigern. „Es ist echt wichtig, in Geschäften eine zu tragen“, sagt er. Schließlich könne niemand sicher sein, das Virus nicht längst in sich zu tragen – und es beim Niesen, Husten oder einfach Sprechen in die Atemluft abzugeben. Die Mund-Nase-Maske könne eine Übertragung immerhin erschweren.

Aus Vliesstoff können sich die Markt Walder selbst eine Maske nähen

Wer selbst Masken nähen möchte, bekommt am Drive-In-Schalter ebenfalls kostenlos Vliesstoff, den der Freistaat zu diesem Zweck ausgegeben hat. Dieses Angebot können auch jüngere Markt Walder gerne in Anspruch nehmen, so Wachler, der hofft: „Vielleicht ziehen ja andere Gemeinden nach.“ Der Drive-In befindet sich an einem der Rathaus-Fenster, das zur Bushaltestelle zeigt.

Wer mit dem Auto vorfährt, kann sich durch kurzes Hupen merkbar machen. Auch eine Abholung zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist natürlich möglich. Bei mehreren Wartenden sollten in diesem Fall aber unbedingt die Sicherheitsabstände von mindestens 1,50 Meter eingehalten werden.

