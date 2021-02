09:28 Uhr

Schwarzbau: Stadel in Bad Wörishofen muss abgebrochen werden

Ein Stadel in Bad Wörishofen muss abgerissen werden. Für das Gebäude gibt es keine Baugenehmigung.

Plus Landratsamt erlässt Beseitigungsanordnung für ein illegal errichtetes Gebäude am südlichen Stadtrand von Bad Wörishofen.

Von Markus Heinrich

Wurden am südlichen Stadtrand von Bad Wörishofen Gebäude ohne erforderliche Genehmigung gebaut? In einem Fall lautet die Antwort nun: Ja.

Der neue Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Thomas Vögele, hatte das Thema jüngst im Bauausschuss aufgebracht. Das Landratsamt teilte dann auf Nachfrage der Mindelheimer Zeitung mit, dass bereits in einem Fall ermittelt werde.

Gibt es weitere Fälle von Schwarzbau in Bad Wörishofens Süden? Das sagt das Landratsamt zu dieser Frage

Nun sagte Behördensprecherin Eva Büchele unserer Redaktion, dass eine Beseitigungsanordnung erlassen wurde. Es geht um ein Gebäude am Oberen Krautgartenweg Bad Wörishofen. Büchele schreibt, beseitigt werden müsse ein „Stadel, in dem Maschinen untergestellt“ wurden. „Eine Baugenehmigung lag nicht vor und eine nachträgliche Genehmigung war nicht möglich“, so teilt Büchele mit.

„Unser Bauamt beschäftigt sich derzeit mit keinen weiteren Fällen im Oberen Krautgartenweg“, heißt es weiter.

