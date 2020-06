Schwarzbau in Mindelheim: Einfach nur dreist

Plus Ein Schwarzbau in Mindelheim hätte schon viel früher gestoppt werden müssen. Das Verhalten des Bauherren ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten, findet unser Autor.

Josef Doll hat den Finger in die Wunde gelegt. Wie kann es sein, fragte der Stadtrat der Grünen, dass die zuständigen Behörden über Jahre nicht mitbekommen haben, dass am sensiblen Bergwald der Hang umgegraben wird und ein überdimensioniertes Wochenendhäuschen entsteht? (Hier erfahren Sie mehr: Die Datscha vom Mindelheimer Bergwald)

Zugegeben: Das Gelände liegt etwas abseits. Aber es kommen regelmäßig Spaziergänger vorbei. Und auch die Gartenfreunde aus der Nachbarschaft werden die emsige Bautätigkeit ja nicht alle schulterzuckend zur Kenntnis genommen haben. Stadt und Landratsamt hätten hier schon viel früher den Stecker ziehen müssen.

Wie das Landratsamt mit dem Schwarzbau in Mindelheim umgehen sollte

Festhalten muss man aber, dass das Vorgehen der Grundstückseigner an Dreistigkeit kaum zu überbieten ist. Da hat einer einfach die Reihenfolge verwechselt. Zuerst um Genehmigung nachsuchen, dann bauen. Damit das nicht zum Negativbeispiel für andere wird, sollte das Landratsamt hier durchgreifen. Zumindest teilweiser Rückbau und ein saftiges Bußgeld sollten verhängt werden.

