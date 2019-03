vor 40 Min.

„Schwele hielt an seinem Märchen fest“

Warum Thomas Scharpf von der Ramminger Bürgerliste Bürgermeister Anton Schwele der Lüge bezichtigt

Dass ein Gemeinderat einem Bürgermeister vorwirft, gelogen zu haben, kommt nicht allzu häufig vor. Wir fragten bei Thomas Scharpf von der Ramminger Bürgerliste nach, was es damit auf sich hat.

Herr Schrapf, Sie werfen dem Bürgermeister vor, ein Lügner zu sein. Warum?

Seine in der MZ, im Mitteilungsblatt der Gemeinde Rammingen und während einer Bürgerversammlung öffentlich getätigte Behauptung, dass im Herbst 2014 ein Landwirt in Rammingen Gülle in die Kanalisation eingeleitet haben soll, wurde mehrfach als unzutreffend nachgewiesen.

Wie stellen sich die Fakten aus Ihrer Sicht dar?

Die der Bürgerliste Rammingen vorliegenden Protokolle der Messungen des Jahres 2014 zur Belastung der Kläranlage Mittlere Wertach, in welche auch Rammingen einleitet, der Verteilerschlüssel der anteiligen Wassermenge und Schmutzfracht, die Zeugenaussagen mehrerer Mitarbeiter und Sachbearbeiter, sowie die in diesem Zusammenhang gestellten Rechnungen eines Betriebes, als auch ein Gutachten, das dem Gemeinderat nur unvollständig vorgelegt worden war, uns aber nachträglich komplett zur Verfügung gestellt wurde und zuletzt die simple Tatsache, dass die 21 dafür in Frage kommenden Landwirte in Rammingen täglich 300 Kubikmeter Gülle hätten einleiten müssen und das über einen Zeitraum von drei Wochen. Dazu benötigt man aber 5000 bis 6000 Kühe oder Rinder. Leider existieren diese gar nicht! Nicht einmal alle Landwirte zusammen. Abgesehen davon, dass es ja gar nicht auffällt, wenn ein Landwirt täglich, auch sonntags, über mehrere Stunden eine Güllepumpe laufen lässt und kubikmeterweise „duftenden“, zähflüssigen dunklen Brei in einen Revisionsschacht einleitet.

Was ist genau passiert?

Wie Herr Schwele selbst während einer Sitzung der Gemeinschaftsverwaltung der VG Türkheim am 9. Dezember 2014 auf die Feststellung des damaligen Sachbearbeiters der VG, Herr Joder: „...nicht vertretbare Werte hinsichtlich der Abwassermenge aus Rammingen gegeben hatte. Wenn die Messergebnisse stimmen würden, dann hätte Türkheim in dieser Woche überhaupt kein Abwasser eingeleitet, was nicht sein kann.“ entgegnete. Herr Schwele: „... erläutert, dass die Ursache hierfür im Defekt einer Rückschlagklappe zu finden sei. Von der Abwasserstation Rammingen aus, sei das Abwasser Richtung Türkheim gepumpt worden, aber teilweise wieder zurückgeflossen. Dies führte dazu, dass das Abwasser mehrfach gepumpt wurde und somit auch mehrfach erfasst wurde. Der technische Defekt in der Rückschlagklappe wurde mittlerweile behoben.“ Und dennoch hielt Herr Schwele an seinem Märchen fest, indem er noch Ende Januar 2015 gegenüber der MZ behauptete, dass man, Zitat: „immer noch davon ausgehe, dass „höchstwahrscheinlich“ wiederholt unerlaubt Rindergülle eingeleitet wurde“, obwohl er bereits seit sieben Wochen in der Sitzung die wahre Ursache genannt hatte. Sogar juristisch ist die Wiederholung einer unwahren Tatsachenbehauptung trotz besseren Wissens umgangssprachlich als Lüge zu bezeichnen.

Bürgermeister Schwele hält dem entgegen, dass der „Gülleverdacht“ so im Prüfbericht stehe. Was sagen Sie dazu?

Dieses Gutachten liegt uns vor, und zwar vollständig. Der Verdacht wurde nicht bewiesen. Konnte auch gar nicht, denn wer sagt denn, dass die Probe tatsächlich aus dem Kanal und zu dem damaligen Zeitpunkt entnommen wurde?

Was Herr Schwele nicht weiß, ist die Tatsache, dass wir daraufhin eine Analyse von Rindergülle haben bei einem Gutachter anfertigen lassen. Das Ergebnis war sehr ähnlich, um nicht zu sagen: nahezu identisch.

Die eingesandte Probe war wohl Gülle, darauf deuten die fehlenden Bestandteile hin, die im normalen Schmutzwasser sonst noch enthalten sind, wie z.B. Substanzen aus dem Abwasser von Waschvorgängen.

Leider ergibt aber eine physikalische Analyse, dass Gülle gar nie bei dem vorhandenen Gefälle des Kanals durch die Schwerkraft bis zum Pumpenhaus fließen hätte können. Auch ein weiterer Beweis, dass die ganze Geschichte erlogen ist, inclusive der Probenahme vom damaligen Zeitraum.

Es war schlichtweg eine defekte Rückschlagklappe der Druckleitung nach Türkheim. Dies hatte die Bürgerliste bereits in einer extra beantragten außerordentlichen Gemeinderatssitzung veranschaulicht und da es dabei zum Eklat kam, beantragt doch eine polizeiliche Anzeige gegen Unbekannt aufzugeben, damit zumindest der dadurch entstandene Schaden regresspflichtig eingefordert werden könnte und nicht dafür die Bürger durch höhere Abwassergebühren zur Kasse gebeten werden. Die Anzeige wurde trotz bindenden Gemeinderatsbeschluss nie bei der Polizei gemacht. Der Grund ist meines Erachtens ein ganz einfacher: Das Vortäuschen einer Straftat – also die Anzeige bei der Polizei – ist laut Strafgesetzbuch § 164 eine strafbare Handlung, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren geahndet wird. (alf)

Themen Folgen