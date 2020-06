vor 33 Min.

Schwere Unfälle: Zwei Hubschraubereinsätze in Türkheim

Mit dem Rettungshubschrauber wurden zwei Türkheimer am Samstag nach schweren Unfällen in die Uniklinik Augsburg geflogen.

Gleich zweimal musste der Rettungshubschrauber am Samstag nach Türkheim fliegen. Zwischen den Einsätzen lagen nur wenige Stunden.

Gleich zweimal musste der Rettungshubschrauber am Samstag nach Türkheim fliegen: Am Morgen war zunächst ein 57-Jähriger beim Kirschenpflücken von der Leiter auf den Rücken gestürzt. Dabei zog er sich so schwerer Verletzungen zu, dass er mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen wurde.

Ebenfalls dorthin gebracht wurde wenige Stunde später eine 15-jährige Radfahrerin. Sie hatte laut Polizei am späten Nachmittag auf der Maximilian-Philipp-Straße die Kontrolle über ihr Rad verloren und sich bei dem Sturz – wohl auch, weil sie keinen Fahrradhelm trug – schwere Kopf- und Halswirbelverletzungen zugezogen. (mz)

