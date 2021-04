Schwere Vorwürfe gegen die Versicherung nach Feuer in Loppenhausen

Plus Ende 2019 brannte in Loppenhausen ein Haus: Der 76-jährige Besitzer wurde lebensgefährlich verletzt und starb später. Der Erbe des Opfers macht der Versicherung jetzt schwere Vorwürfe.

7. Dezember 2019: An der Hauptstraße in Loppenhausen kommt es zu einem verheerenden Brand. Der 76-jährige Hausbesitzer, der allein in dem Gebäude lebt, wird lebensgefährlich verletzt. 120 Einsatzkräfte sind vor Ort. Am Gebäude entsteht ein Sachschaden über 300.000 Euro, schätzt die Polizei. Brandstiftung schließt die ermittelnde Kripo schon im Januar 2020 aus. Dennoch hat sich die Schadensregulierung rund ein Jahr lang hingezogen. Der Hausbesitzer ist ein paar Monate nach dem Feuer gestorben. Zwei Söhne haben das Haus geerbt. Einer von erhebt schwere Vorwürfe gegen die Versicherung. „Über ein Jahr später ist von Instandsetzung noch keine Spur, die Versicherung ist nicht an einer Lösung interessiert und zieht das Verfahren in die Länge“, erklärt er gegenüber der MZ.

Der Erbe sagt, es habe über ein halbes Jahr gedauert, bis die Versicherung die polizeiliche Ermittlungsakte angefordert hat. Er habe den Eindruck gewinnen müssen, dass die Versicherung daran interessiert sei, das Verfahren in die Länge zu ziehen. Sie sei nur zur Zahlung des Neuwertschadens verpflichtet, falls das Gebäude innerhalb von drei Jahren wieder aufgebaut ist.

Was die Versicherung zu dem Brand in Loppenhausen sagt

Die Versicherung weist eine bewusste Verzögerungstaktik zurück. Gegenüber der MZ erklärt das Unternehmen: „Im konkreten Fall wollte sich der Versicherungsnehmer nicht festlegen, ob er wieder aufbaut oder nicht. Davon abhängig ist aber die Höhe der Regulierungskosten: Wird aufgebaut, besteht Anspruch auf den Neuwert. Wird dagegen nicht aufgebaut, hat der Versicherungsnehmer Anspruch auf den Zeitwert.“ Dazu musste mit dem Sohn des Hauseigentümers eine Verständigung getroffen werden. Kostenvoranschläge habe dieser erst sehr spät und nicht im ausreichenden Umfang vorgelegt.

Die Versicherung erklärt, sie habe die Schadensmeldung zwei Tage nach dem Brand erhalten. Der erste Ortstermin mit einem Sachverständigen der Versicherung habe bereits wenige Tage danach stattgefunden. „Es wurden unmittelbar erste Notmaßnahmen ergriffen. Als eine Woche später das Gutachten vorlag, hätte aus unserer Sicht die Regulierung problemlos und ohne Verzögerung beginnen können.“

Gutachten: Schaden ist doppelt so hoch wie von der Versicherung ermittelt

Mit diesem Gutachten allerdings waren die Geschädigten nicht einverstanden. Es hat laut dem Sohn den tatsächlichen Schaden um den Faktor 2 unterschätzt. Der Geschädigte hat daraufhin selbst ein Gutachten anfertigen lassen und dafür einen fünfstelligen Betrag bezahlt. Das Ergebnis: Der Schaden sei doppelt so hoch wie von der Versicherung ermittelt.

Daraufhin habe die Versicherung eingelenkt. „Obwohl die Ermittlungsakte nicht vorlag, zahlten wir dennoch entgegenkommenderweise einen ersten Vorschuss an die Erben bereits am 14. Mai 2020, kurz nachdem wir den Erbschein erhalten hatten. Vorher wäre uns eine Zahlung nicht möglich gewesen“, erklärte die Versicherung auf Anfrage.

Inzwischen ist der Versicherungsfal mit einem Vergleich abgeschlossen

Mit Bestätigung des Versicherungsschutzes zahlte das Unternehmen einen weiteren Vorschuss. „Bis heute liegt uns leider keine einzige Rechnung der Erben vor, sodass sich dadurch die weitere Regulierung verzögerte.“ Der Fall sei inzwischen mit einem Vergleich abgeschlossen.

Der Geschädigte musste erst einmal in Vorkasse gehen. „Alle Kosten und Notreparaturen müssen erst mal vom Geschädigten ausgelegt werden“, kritisiert er. Die Versicherung habe nach dem Gegengutachten ihre Erstattung zwar erhöht, aber sie habe dann einen Schadensbetrag festgesetzt, der auch nicht mehr verhandelt werden durfte. Ganz generell habe der Geschädigte den Eindruck gewonnen, die Versicherung versuche so günstig wie möglich davonzukommen. Das Versicherungsunternehmen erklärt dagegen, es könne Schäden „unter Mitwirkung unserer Kunden in der überwiegenden Mehrzahl schnell abschließen“. Es sei dem Unternehmen bewusst, dass Schadenereignisse für den Versicherungsnehmer immer eine schwierige Situation darstellten. Daher sei es vordringliches Ziel, „unseren Kunden durch schnelles und proaktives Kümmern bestmöglichen Service zu bieten“.

Bei schwierigen Sachverhalten oder unterschiedlichen Einschätzungen des Schadens könne jedoch die Regulierung etwas länger dauern. Doch das sei die absolute Ausnahme. Bei dem Fall in Loppenhausen hat es gut ein Jahr gedauert.

