Schwerer Unfall: Feuerwehr muss Frau befreien

Bei einem Unfall in Markt Wald wurde eine Frau so schwer verletzt, dass die Feuerwehr sie aus ihren Auto befreien musste. Der Wagen war frontal in ein anderes Auto gekracht.

Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagvormittag an der Einmündung von Markt Wald in Richtung Ziegelstadel.

Eine Autofahrerin hatte den Wagen der Frau beim Abbiegen übersehen

Eine 30-Jährige habe beim Abbiegen den Wagen einer 55-Jährigen übersehen. Das Auto prallte frontal in den Wagen der 30-Jährigen. Die 55-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie von der Feuerwehr Ettringen aus ihrem Fahrzeug geborgen werden musste. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt werden.

Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 10.000 Euro. Man werde die 30-Jährige wegen fahrlässiger Körperverletzung anzeigen, teilt die Polizei mit.

