Schwerer Unfall im Schneetreiben: Auto kracht mit Lkw zusammen

Am Mittwochmorgen ist es auf der Staatsstraße 2015 nahe Ettringen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei in einer ersten Meldung berichtet, kam es auf Höhe Stöckel zu einem schweren Verkehrsunfall. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei sind vor Ort. Laut Polizei sind am Mittwochmorgen ein Auto und ein Lkw zusammengestoßen. Der Autofahrer war eingeklemmt und konnte zwischenzeitlich befreit werden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Folgeunfall auf der Staatsstraße 2015 prallten drei Autos ineinander, berichtet die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Verkehrsbehinderungen zwischen Kaufbeuren und Schwabmünchen

Auf der Staatstraße kommt es laut Polizei in Fahrtrichtung Schwabmünchen zu Behinderungen. Gefahr besteht, weil sich Menschen auf der Fahrbahn aufhalten sollen. (AZ)

