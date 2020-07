vor 32 Min.

Schwerer Unfall nach Verfolgungsjagd durch Mindelheim

Ein 24 Jahre alter Autofahrer wollte vor einer Polizeikontrolle in Mindelheim fliehen und verlor die Kontrolle über seinen Wagen.

Von Ulf Lippmann

Eine Streifenbesatzung der Polizei Mindelheim wollte am frühen Freitagmorgen in der Allgäuer Straße einen Wagen zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Statt anzuhalten beschleunigte der Fahrer. Als sich das Streifenfahrzeug vor das Auto setzte, um es anzuhalten, bog der Fahrer schlagartig in den Heimegger Weg ab und beschleunigte wieder.

In Heimenegg fuhr der Wagen einen Hydranten um und hob ab

An der Kreuzung in Heimegg verlor der Fahrer wegen der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr einen den Betonsockel eines Hydranten. Das Fahrzeug wurde ausgehebelt und flog mehrere Meter weit in das angrenzende Maisfeld und überschlug sich mehrfach.

Die Mindelheimer Feuerwehr musste die Türen des Autos öffnen

Die Türen des Wagens wurden dabei so deformiert, dass es der Streifenbesatzung nicht gelang, den 24-jährigen Fahrer aus seinem Fahrzeug zu befreien. Erst die herbeigerufene Feuerwehr konnte die Fahrzeugtüren öffnen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von etwa 5000 Euro. Der Grund für die Flucht vor der Polizei war wohl die starke Alkoholisierung des Fahrers. Ein Alkoholtest ergab knapp zwei Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme im Krankenhaus. Einen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen.

