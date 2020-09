vor 19 Min.

Schwerstverletzte bei Unfall zwischen Bad Wörishofen und Kaufbeuren

Rettungshubschrauber bringt Frau in eine Klinik. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Auto wurden insgesamt drei Menschen verletzt. Die St 2015 ist weiter gesperrt.

Von Markus Heinrich

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Bad Wörishofen und Kaufbeuren wurden am Mittwoch drei Menschen verletzt, zwei davon gelten laut Polizei als schwerstverletzt. Ein Auto war auf der St 2015 gegen 9.30 Uhr mit einem Traktor zusammengestoßen. Der Unfall ereignete ich kurz nach der Landkreisgrenze, zwischen Schlingen und Pforzen.

Alle Fahrzeuge fuhren in Fahrtrichtung Pforzen, das landwirtschaftliche Gespann voraus, dahinter zwei Autos. Der zweite Wagen setzte nach Angaben der Polizei zum Überholen an. Genau in diesem Moment bog das Gespann nach links in einen Feldweg ab. Die Folge war ein schwerer Unfall, bei dem der SUV von der Fahrbahn in einen Feldweg geschleudert wurde und dort schwer beschädigt liegen blieb. Die Insassen des Wagens, ein 84-Jähriger und seine 82 Jahre alte Ehefrau aus dem Unterallgäu, wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Eine 82-jährige Frau wurde im Auto einklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden

Die Frau war kurzzeitig im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber landete in der Nähe der Fahrbahn und brachte die 82-Jährige in ein Krankenhaus. Der 84-jährige Fahrer des Wagens wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 20-jährige Fahrer des Traktor-Gespanns zog sich leichte Verletzungen zu. Auch er wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

"Aufgrund der Schwere der Verletzungen wird der Unfallhergang auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen gutachterlich untersucht", teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Kempten mit. Nach derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass beide Fahrer eine Schuld treffen könnte. Die Höhe des Sachschadens wird nach erster Einschätzung mit mindestens 30.000 Euro beziffert.

Die Staatsstraße ist zwischen Schlingen und Pforzen ist vermutlich noch bis mindestens 13 Uhr gesperrt. Feuerwehr und Straßenmeisterei sperrten den Streckenabschnitt und errichteten eine Umleitung.

Die Unfallfahrzeuge wurden zwischenzeitlich abgeschleppt. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen sind, muss die Fahrbahn zudem von einer Spezialfirma gereinigt werden. (mz)

