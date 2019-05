16:36 Uhr

Schwester Teresa hat den Draht nach oben und zu den Menschen

Die außergewöhnliche und aus dem Fernsehen bekannte Schwester Teresa Zukic kommt am Donnerstag nach Mindelheim.

Von Melanie Lippl

Schwester Teresa, Sie sind bekannt aus zahlreichen Fernsehsendungen, haben Musicals komponiert und aufgeführt, ein Dutzend Bücher veröffentlicht und kommen nun nach Mindelheim mit Ihrem Programm „Jeder ist normal, bis du ihn kennst.“ Was erwartet die Zuhörer hier?

Schwester Teresa: Ein sehr humorvoller Vortrag, wie man mit schwierigen Menschen zurechtkommt, ohne den Humor zu verlieren. Wie man Kränkungen überwinden kann und nicht andere dafür verantwortlich macht, wie wir selbst uns fühlen. Irgendwann wurden wir vielleicht verletzt, aber wir entscheiden, ob wir es sind und wie lange wir es sind. Denn was ich denke, das fühle ich: Negative Gedanken führen zu negativen Gefühlen, positive zu positiven. Es ist ein Vortrag, der sehr in die Tiefe geht, der aber auch sehr humorvoll ist, weil unter all den Dingen wie Vergebung und wie wir damit umgehen können, Humor noch das Wichtigste ist.

Der Titel selbst lässt einen ja auch Schmunzeln ...

Schwester Teresa: Ja, jeder hat Fehler und Macken und wenn man sucht, wird man die auch finden. Auf den ersten Blick sieht man das Positive, bei näherem Hingucken die Macken.

Wie lernt man, diese Macken und Fehler der anderen zu ertragen?

Schwester Teresa: Die Frage ist, wie ich damit umgehen kann. Wir Deutschen sind nicht nur Fußballweltmeister, sondern auch Weltmeister im Denken. Da sagt jemand was Blödes und dann geht es los: Wir denken. Wir steigern uns rein und das Problem ist eben, dass wir uns immer, wenn wir wieder darüber nachdenken, neu kränken – manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Ich möchte zeigen: Wir müssen den Mensch so nehmen, wie er ist. Wir können ihn nicht ändern, aber wir können die eigene Einstellung ändern. Jeder von uns hat schwierige Menschen in seiner Umgebung und man muss lernen, damit umzugehen, wenn wir nicht leiden wollen.

Welche Eigenschaften sind für Sie am schlimmsten zu ertragen?

Schwester Teresa: Ich habe Schwierigkeiten, wenn Leute bewusst gemein oder grob sind, jemanden fertigmachen oder lügen. Auf lustige Weise schwierig sind die Jammerer, die kannst du nicht ändern. Da hilft es manchmal nur, zu sagen: „Heut hast du es besonders schwer.“ Und dann gibt es die Schmoller, da hilft nur noch die Hammermethode: „Ach gut, ich hätte schon gedacht, es wäre heute was.“ Aber ich bin eigentlich ein ganz gutmütiger Mensch, ich kann mit vielen umgehen. Es kommt darauf an, wie man andere anschaut: Jeder ist ein Wunder, jeder Mensch ist ein Geschenk. Wir sollten nicht das Negative sehen und uns darüber erheben, sondern das Positive. Denn jeder Tag ist so schnell vorbei und kommt nicht wieder. Wir könnten mit kleinen Dingen Gutes tun, Menschen aufbauen, mit einem freundlichen Satz oder einem Lächeln. Ich kann natürlich immer jammern, aber vieles ist es einfach nicht wert, dass wir uns fertigmachen.

Sind Sie selbst auch manchmal schwierig für andere?

Schwester Teresa: Na freilich, wenn ich Hunger habe! Ich bin etwas ungeduldig, wenn es nicht sofort alles so geht. Aber sonst bin ich eigentlich ein Mensch zum Feiern und Knuddeln.

Sie singen, halten Vorträge und treten im Fernsehen auf: Was ist Ihre wichtigste Botschaft?

Schwester Teresa: Das mit dem Fernsehen und den Musicals sind ja Lebensabschnitte gewesen. Derzeit schreibe ich Bücher und halte Vorträge. Seit acht Jahren fahre ich rund 70000 Kilometer im Jahr. Meine Botschaft ist: „Du bist kostbar und einzigartig. Der Tag ist kostbar – mach was draus.“ Man kann auch aus dem Schweren Gutes schöpfen. Vergeben ist schwer, aber du bekommst so eine Kraft damit.

Sie treten auch in Unternehmen und großen Firmen auf: Was vermitteln Sie dort Mitarbeitern und Chefs?

Schwester Teresa: Es geht oft um den befreienden Umgang mit Fehlern: eigene Fehler, Fehler der anderen, Fehler im Betrieb. Das kommt unglaublich gut an. Für Chefs ist es wichtig, die Mitarbeiter zu motivieren, nicht nur über das Geld. Für mich ist es schön, in so viele verschiedene Bereiche der Gesellschaft hineinzukommen. Ich hatte schon ganz verrückte Einladungen – etwa zum Bund der Etikettenhersteller oder zum Friedhofskulturkongress.

Sind Ihnen Begegnungen besonders im Gedächtnis geblieben?

Schwester Teresa: Ja, bei meinem Vortrag bei den Assistenten der Kieferorthopäden vor 300 jungen Menschen in Berlin. Ich hatte das Gefühl, dass meine Botschaft an dem Tag irgendwie nicht ankommt und wusste nicht, was los war. Als ich fertig war, standen zwei Schlangen dieser jungen Menschen da und wollten mich umarmen, weil sie so berührt waren, und sie sagten: Sie hätten so etwas noch nie erlebt. Das war ein unvergesslicher Moment. Die riesigen Hallen und die Menschen, die glücklich zurückbleiben: Was gibt es Schöneres?

Sie haben eine App, sind auf Facebook und Instagram: Sollten andere Geistliche auch soziale Medien nutzen, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen?

Schwester Teresa: Wenn sie Freude daran haben, auf jeden Fall! Ich sag immer: Mein Leben ist mein Hobby. Ich mache das, wenn mir gerade etwas einfällt. Und Facebook macht mir einfach wahnsinnig Freude. Ich versuche immer zu ermutigen. Es gibt so viel Mist und Gemeines und Schlimmes. Ich versuche, jeden Tag etwas Positives zu senden.

Woher nehmen Sie die Inspiration für all das, die Bücher und die Vorträge?

Schwester Teresa: Das geht ja nie von mir aus, sondern Verlage oder TV-Sendungen kommen auf mich zu mit einem Thema. Und wenn man so viele Vorträge hält, hat man anschließend so viele Gespräche. So viele Menschen vertrauen sich mir an. Auf der „Bestenliste“ der Themen stehen Kränkung, Verletzung, der Umgang miteinander, Angst, Sorgen, Lebenskrisen. Mein neuestes Buch über Sorgen kommt unglaublich gut an: Wir machen uns halt alle Sorgen, so viele unnötige.

Was sollen die Leute von Ihrem Vortrag mitnehmen?

Schwester Teresa: Sie sollten sich einlassen darauf und sie werden sehen, was ihnen gut tut. Einfach genießen und mitlachen. Und dann kann sich jeder etwas mitnehmen.

Schwester Teresa Zukic spricht beim Katholischen Frauenbund am Donnerstag, 9. Mai, 19.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Der Eintritt ist frei.

Mehr über Schwester Teresa lesen Sie hier:

Fünf Schritte, ein guter Christ zu sein

Eine Nonne gibt Hausaufgaben in Möttingen

Mit Humor wirbt Schwester Teresa für den Glauben

Themen Folgen