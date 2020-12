08:00 Uhr

Schwierige Finanzlage, aber ein starkes Signal an die Vereine in Wiedergeltingen

Das Vereinsheim am Osterweg ist in Besitz der Gemeinde Wiedergeltingen: Neben dem Musikverein haben dort unter anderem auch die Veteranen einen Mietvertrag. Jetzt greift die Kommune coronabedingt beiden Vereinen unter die Arme und stundet die Miete.

Von Regine Pätz

Im Rahmen der jüngsten und zugleich auch letzten Wiedergeltinger Gremiumssitzung in diesem Jahr gab Bürgermeister Norbert Führer noch einmal Einblick in das ablaufende Finanzjahr der Gemeinde - und damit auf eine nicht ganz so rosige Situation.

In Wiedergeltingen übersteigen die Ausgaben die Einnahmen

Zwar habe die Gemeinde Ende März dieses Jahres mit der Rückzahlung der letzten Darlehensrate erstmalig seit langer Zeit wieder Schuldenfreiheit erreicht (wir berichteten), doch bringen rückläufige Einnahmen und höhere laufende Kosten die Gemeinde in eine besondere Situation, sagte Führer. „Die Ausgaben sind höher als die Einnahmen.“

So liege die Gemeinde im Bereich Einkommensteuerbeteiligung mit rund 820.000 Euro „knapp fünf Prozent unter dem Vorjahreswert“, erklärte er. Gleichzeitig seien sowohl für die Kreisumlage als auch für den Bereich Kinderbetreuung höhere Ausgaben zu nennen.

„Besonders schmerzhaft“ nannte Norbert Führer den Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen in 2020; mit rund 300.000 Euro liege diese um „fast 400.000 Euro unter dem Durchschnitt der guten Jahre 2017 bis 2019“. Noch zum Ende dieses Jahres hat Wiedergeltingen deshalb einen Antrag auf Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle gestellt, aufgelegt über das Konjunkturpaket von Bund und Land. Wie viel daraus Wiedergeltingen zufließe, stehe allerdings noch nicht fest, sagte Führer.

Eine, respektive viele gute Nachrichten sollte es an diesem Sitzungsabend dennoch geben. Denn trotz deutlich verringerter Einnahmen hält die Gemeinde an der Auszahlung von Vereinszuschüssen auch in 2020 fest - wie ein Tagespunkt zuvor bereits verraten sollte.

Um ein belastbares Bild bezüglich Mitgliederstärke der örtlichen Vereine zu erhalten, hat sich, wie in den Jahren zuvor, Gemeinderat Jürgen Auerhammer (CSU) an die Aufgabe gemacht, sowohl den aktuellen Stand an Mitgliedern als auch die Altersstruktur innerhalb der Vereine abzufragen. So können deren Vorstände Zuschüsse über den Sockelbetrag von 250 Euro hinaus beantragen, wenn unter den Mitgliedern besonders viele Jugendliche zu verzeichnen sind.

Die Corona-Krise hinterlässt in der Wiedergeltinger Gemeindekasse Spuren

Mit Blick auf die finanzielle Situation der Gemeinde hätte er doch „ein wenig Hemmungen“, den Zuschuss in üblicher Höhe zu empfehlen oder anzupassen, sagte Auerhammer. Dennoch sei eine Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Basisbeträge für ihn vorstellbar, wenn auch mit einigem Abstand zur derzeitigen Corona-Situation, „eventuell 2022“, meinte er.

Norbert Führer regte an, darüber hinaus auch Augenmerk darauf zu legen, ob andere Gruppierungen innerhalb des Ortes Anspruch auf finanzielle Förderung seitens der Gemeinde hätten. So hätte sich seit 2004 - und damit seit dem ersten Beschluss - einiges an der Vereinslandschaft vor Ort geändert. „Manche Vereine gab es damals ja noch gar nicht“, sagte er.

Bürgermeister Norbert Führer

Diesen Vorschlag teilte das Gremium überwiegend, Jürgen Auerhammer selbst bekräftigte noch einmal sein Gefallen daran, neue Gruppierungen im Ort mitaufzunehmen. So einigte sich der Gemeinderat darauf, für 2020 die Zuschüsse in vorliegender Berechnung unverändert auszuzahlen. In den kommenden Monaten soll das Vereinsreferat dann mit der Überarbeitung des Modells beginnen, um rechtzeitig bis 2021 einen Entwurf in den Gemeinderat einbringen zu können.

Einen kleinen Hilferuf seitens des Wiedergeltinger Musikvereins reichte Norbert Führer anschließend an das Gremium weiter. Sämtliche Einnahmen über öffentliche Auftritte seien dem Verein dieses Jahr weggebrochen und so bitte die Vorstandschaft die Gemeinde darum, ihnen bei der Mietzahlung für das Vereinsheim entgegenzukommen.

Für die Räumlichkeiten im Gebäude am Osterweg, das in Besitz der Gemeinde Wiedergeltingen ist, zahlt der Musikverein 100 Euro im Monat, zuzüglich Nebenkosten. Wie nun in diesem Falle vorgegangen werden solle, diese Frage richtete Führer an das Gremium. Maximilian Huber (FWW) ergänzte, dass eine Stundung dann auch für alle Vereine gelten sollte, die in einem Mietverhältnis mit der Gemeinde stehen.

Etwas Diskussionsbedarf ergab Norbert Führers Vorschlag, rund 50 Prozent der Jahresmiete zu erlassen; auch Maximilian Kienles (Bürgerliste) Idee, den Mieterlass auf die Corona-Monate April bis Dezember festzulegen, konnte sich nicht wirklich durchsetzen. Jürgen Auerhammer fasste es wohl für die Mehrzahl zusammen. „Wir sollten alles erlassen“, sagte er, das sei ein starkes Signal.

Darauf einigte sich abschließend die Mehrheit des Gremiums. Dem Musikverein die Miete für 2020 komplett zu erlassen, darauf fielen zehn Ja- und zwei Nein-Stimmen. Einen Mieterlass bekommt auch der Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen, der ebenfalls Mieter im Osterweg ist - mit acht zu drei Stimmen (eine Enthaltung wegen Befangenheit). Die anfallenden Nebenkosten müssen beide Vereine jedoch tragen.

