Schwules Filmfest verbreitet Feierstimmung

Beim schwulen Filmfest in Bad Wörishofen gibt es nicht nur auf der Leinwand was zu sehen. Musik und Tanz gehören dazu, wie hier beim Auftritt der Münchner „Schwuhplattler“ vor dem Kino Bad Wörishofen.

Das weit über die Region hinaus bekannte Fest wird in der 25. Auflage größer denn je. Über die Anfänge, prominente Gäste und einmalige Erlebnisse.

Von Markus Heinrich

Feierstimmung beim Gay Summit Club Allgäu: „Kaum zu glauben“, sagt Michael Scharpf, aber in wenigen Tagen beginnt das bereit 25. schwule Filmfest, erneut im Filmhaus Huber in Bad Wörishofen. Das Filmfest ist mittlerweile weit über die Region hinaus bekannt. Wegen der übergroßen Kartennachfrage in den vergangenen Jahren haben sich die Organisatoren entschlossen, ihr Filmfest in diesem Jahr im Doppelpack anzubieten. Sowohl am Samstag, 2. November, als auch am Sonntag, 3. November, gibt es diesmal Programm.

Schwules Filmfest und Bad Wörishofen – das gehört seit vielen Jahren zusammen. Das erste schwule Filmfest ging allerdings im Union-Kino in Immenstadt über die Bühne. „Auf meine Anregung hin wechselte die Veranstaltung 1999 zum Filmhaus Huber“, berichtet Michael Scharpf. Seit dieser Zeit ist Scharpf als Organisator an Bord, bis zum 20. Filmfest gemeinsam mit dem Begründer der Reihe, Reinhard Scholl. Dieser helfe immer noch mit, bei der Gestaltung der Plakate und des Programmhefts etwa.

„Rudolf Huber als hochprofessioneller Kinopartner“ sorge für den reibungslosen Ablauf und lasse ihm, Scharpf, weitgehend freie Hand bei der Filmauswahl. „Mir ist wichtig, dass wir qualitativ herausragende Filme zeigen, hinter denen wir voll und ganz stehen können“, sagt Scharpf. Die Filmauswahl nimmt ein Dreivierteljahr in Anspruch.

„Von einzelnen negativen Stimmen abgesehen“ keine Probleme, berichtet Michael Scharpf

Das Filmfest startete in einer Zeit, in der gerade in ländlichen Gebieten homosexuelle Kulturangebote noch eher selten waren – und oft auch kritisch beäugt wurden. „Aber weder in Immenstadt noch in Bad Wörishofen gab es Ablehnung oder Probleme, von ganz vereinzelten negativen Stimmen einmal abgesehen“, berichtet Scharpf. „Eher im Gegenteil: Wir sind ja keine geschlossene Veranstaltung und freuen uns immer über den guten Zuspruch auch außerhalb der schwulen Zielgruppe.“

Viele Leute kämen zum Filmfest, weil sie wüssten, dass man sich dort bei Kulinarik und Geselligkeit wohlfühlen kann, hat Scharpf beobachtet. „Es muss ja einen Grund haben, dass wir seit Mitte der 2000er Jahre regelmäßig ausverkauft sind und die Besucher teils von weit her anreisen“, sagt Scharpf.

Die Bundestags-Vizepräsidentin als Gast in Bad Wörishofen

Ein besonderer Moment der Festivalgeschichte sei der Besuch von Claudia Roth gewesen, der Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages. „Auch einer der letzten Auftritte der Biermösl Blosn, nach fünf Jahren des Hinterherlaufens, war sehr beglückend und hat den Saal zum Kochen gebracht“, erinnert sich Scharpf. Besonders aber in Erinnerung geblieben ist dem Wörishofer der Auftritt von Regisseur Marcel Gisler und Hauptdarstellerin Sibylle Brunner. „Frau Brunner hatte für die Rolle im Film Rosie den Schweizer Filmpreis erhalten und erhielt vom Wörishofer Publikum zehn Minuten lang donnernden Applaus mit Standing Ovations“, berichtet Scharpf. Ihr zu Ehren ließ Rudolf Huber eine Erinnerungsplatte anfertigen, die vor dem Kino im Fußweg eingelassen ist. Dort gab es einst auch großen Auflauf, weil die Filmfest-Macher die Münchner Trachten- und Volkstanzgruppe „Schwuhplattler“ zu Gast hatten, die vor dem Kino tanzte.

Das Engagement der Wörishofer bleibt auch in der Filmwelt nicht unbemerkt. „Wir haben uns einen Namen gemacht“, sagt Scharpf. So sei es möglich, dass beim Filmfest Hits wie Brokeback Mountain schon vor dem offiziellen Kinostart zu sehen sind. Auch dass heuer „A Very English Scandal“ gezeigt werden darf, an dem Sony Channel die Rechte für Deutschland hält, sei „schon ganz außergewöhnlich und spricht für eine gehörige Portion Wertschätzung“, so Scharpf.

Das Jubiläumsprogramm ist außergewöhnlich

Das von Michael Scharpf zusammengestellte Filmprogramm bietet zum Jubiläum Außergewöhnliches, darunter drei Spielfilme, einen Stummfilm, eine dreiteilige Serie und mehrere Kurzfilme. So läuft am Samstag in Zusammenarbeit mit dem Filmmuseum München der älteste Film, der sich mit dem Thema Homosexualität befasst, herausgekommen 1919, also vor exakt 100 Jahren. „Anders als die Anderen“, so der Titel des Stummfilms, wird im Wörishofer Kino live am Klavier begleitet von der japanischen Konzertpianistin Masako Ohta. Ein Seh- und Hörerlebnis der ganz besonderen Art, der Samstag ist allerdings schon komplett ausverkauft. Für Sonntag sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich.

„A Very English Scandal“ ist laut Scharpf exklusiv beim Filmfest zu sehen. „Kein anderes Kino sonst in Deutschland hat für die mehrfach preisgekrönte BBC-Produktion die Vorführrechte“, berichtet der Wörishofer. „Hugh Grant in seiner bislang besten Rolle als machtbesessener Politiker“, kündigt Scharpf an. Ben Whisaw erhielt für seine Darstellung im Film sogar den Golden Globe. „Es ist ein Hochgenuss, den beiden zuzusehen, wie sie diesen Film voller Dramatik, Spannung und mit ganz viel schwarzem Humor tragen“, so Scharpf.

Ebenfalls als Glücksfall bezeichnet es Scharpf, dass Rudolf Huber die Vorführrechte für den Spielfilm „Priscilla – Königin der Wüste“ bekommen hat, der 1996 auf dem ersten GSC-Filmfest gezeigt wurde. „Der digital restaurierte Film hat in Deutschland längst keinen Verleih mehr“, schildert Scharpf das Problem. Die Geschichte von drei Travestiekünstlern auf ihrem abenteuerlichen Weg durch die australische Wüste wurde allerdings im vergangenen Jahr „mit großem Erfolg als Musical am Gärtnerplatztheater in München vor stets ausverkauftem Haus gespielt“, so Scharpf.

Legendär ist beim Filmfest auch das Kuchen- und Tortenbufett, das es natürlich auch im Jubiläumsjahr gibt. Alle Infos zum Filmfest gibt es unter www.gsc-allgaeu.de. (mit mz)

