17.01.2020

Seit 60 Jahren gemeinsam glücklich

Herta und Georg Filser sind in Wiedergeltingen zuhause und feiern jetzt ihre Diamantene Hochzeit

Georg und Herta Filser aus Wiedergeltingen feierten vor wenigen Tagen ihre Diamantene Hochzeit. Bürgermeister Führer besuchte die beiden und überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde sowie einen Glückwunsch von Landrat Hans-Joachim Weirather.

Im Gespräch mit dem Bürgermeister berichtete Herta Filser, dass sie 1957 im Alter von 16 Jahren aus dem Bayerischen Wald nach Türkheim gekommen sei, um dort bei der Firma Salamander zu arbeiten. Salamander benötigte damals Näherinnen und hat für diese Stellen sogar im Landkreis Passau geworben. Sie und ihre Zwillingsschwester Erika haben dann beide bei Salamander eine Arbeitsstelle gefunden.

Zwei Jahre später hat sie dann ihren Mann Georg kennengelernt, der in Wiedergeltingen beheimatet ist und Anfang 1960 haben die beiden geheiratet. Wohnhaft waren sie dann zunächst viele Jahrzehnte in Amberg, bevor sie 1993 ein Doppelhaus in Wiedergeltingen gebaut haben. Das Ehepaar Filser hat drei erwachsene Kinder. (mz)

