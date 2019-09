24.09.2019

Selber zupacken statt demonstrieren

Die Schüler der Klasse 8bM der Mittelschule Türkheim nahmen nicht an der Fridays-for-Future-Demo teil, sondern legten zwei Blühwiesen an. Dabei erfahren Jugendliche eine Menge über Naturschutz und Landschaftspflege

Von Sabine Schaa-Schilbach

Die Schüler und Schülerinnen der Klasse 8bM der Mittelschule Türkheim haben diesmal nicht an der „Fridays for future“- Demo in Mindelheim teilgenommen. Aber sie haben etwas gemacht, sie haben gehandelt und in Türkheim an der Uferstraße zwei breite Streifen Blühwiese angelegt.

Nun kann man bei einer solchen Aktion nicht einfach loslegen und Samen aus Gartencenter-Tütchen mal so locker ausstreuen. Deshalb gab es für die Jugendlichen eine Einweisung über das Was, das Wie und das Warum.

Jens Franke vom Landschaftspflegeverband Unterallgäu betreut vor Ort das bayernweite Projekt für die Blühwiesen. In fünf Unterallgäuer Gemeinden haben die Aktionen schon stattgefunden, weitere stehen auf der Warteliste. Jens Franke erklärte die Notwendigkeit, sterile grüne Wiesen zu renaturieren. Dabei gehe es nicht primär um bunte Blumen fürs Auge, sondern um das Biotop Naturwiese mit Pflanzen, Insekten und Vögeln.

Es sei dem zu frühen und zu häufigen Mähen der Wiesen geschuldet, dass viele spät blühende Pflanzen keine Samen mehr ausbilden und so nach einiger Zeit gar nicht mehr da wären. Da Insekten oft auf eine einzige ganz bestimmte Futterpflanze angewiesen sind, verschwinden auch sie. Damit geht dann Lebensraum für Vögel verloren.

Überdüngung von Wiesen trage zusätzlich dazu bei, dass Gras und robuste Pflanzen wie Löwenzahn ideale Bedingungen fürs Wachstum hätten. Das Fazit von Jens Franke: „Deshalb müssen wir nachhelfen. Von selbst kommen die Pflanzen und Blumen, die wir haben wollen, nicht zurück.“ Die Samen für die Aktion in Türkheim stammen von Naturwiesen aus Irsingen, dabei sind Glockenblume, Kartäusernelke, Bocksbart und weitere 50 verschiedene Blühpflanzen. Dann durften die Jugendlichen rechnen: Wie groß ist die Bodenfläche, wie viel Samen sind für einen Quadratmeter notwendig, wie viel braucht man dann für die gesamte Fläche. Als Vorbereitung waren die Bodenstreifen von einem Landwirt umgepflügt worden. Nach der Aussaat müssen die Samen dann mit einer Walze in den Boden gedrückt werden. So können sie beim ersten Regen quellen und sich einwurzeln. Mit Glück, das heißt nicht zu frühem Frost und guten Wetterbedingungen, gibt es im kommenden Frühjahr die ersten Blätter, Blüten oft erst im zweiten Jahr.

Die Jugendlichen haben den Inhalt ihrer Eimer schnell verteilt. Hat es ihnen Spaß gemacht? Da sind sie einer Meinung: „Wir sind froh, dass wir selbst etwas tun können. Weil man sich sonst oft so hilflos allem gegenüber fühlt.“ Es ist ihnen sehr wichtig, dass für das Klima und für die Insekten endlich mehr getan wird.

