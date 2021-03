vor 2 Min.

Seniorenbus ade, Flexibus juchhe in Wiedergeltingen

Plus Die Weichen für den Flexibus sind gestellt. Gelingt der Gemeinde Wiedergeltingen sogar der Anschluss nach Bad Wörishofen?

Von Regine Pätz

Ein letztes Mal noch vor zwei Wochen hat der Mobilitätsausschuss des Wiedergeltinger Gremiums zum Thema „Flexibus östliches Wertachtal“ getagt, dann standen im Groben die Haltestellen dafür fest. Nun konnte Bürgermeister Norbert Führer im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung ins Detail gehen.

Hier wird der Flexibus ab Juli in Wiedergeltingen Halt machen

Insgesamt 33 Haltestellen sieht das Flexibus-Netz im Wiedergeltinger Raum vor, sagte Führer, „gleichmäßig über den Ort verteilt“. 27 davon lägen innerorts und etwa 150 bis 250 Meter voneinander entfernt. Drei weitere Haltepunkte wird es im Ortsteil Galgen geben, etwa auf Anhöhe der Anwesen, einen im Ortsteil Mühle an der Kapelle.

Besonders wichtig sei es ihm gewesen, auch einen Haltepunkt am Stausee zu erwirken, sagte der Bürgermeister. Denn so könne ein für Wiedergeltingen wichtiges Naherholungsziel auch ohne eigenes Fahrzeug erreicht werden, zumal dort ein Parkverbot gilt. „’Stausee 1’ wäre die offizielle Adresse“, sagte Führer, grenze das Areal doch an Wiedergeltinger Flur.

Der besondere Charme an diesem Haltepunkt läge aber noch woanders. Denn der Stausee stößt unterhalb auch an die Flurgrenze Bad Wörishofens. „Würde dort der Haltepunkt etwas verlegt werden, hätten wir eventuell da auch einen Knotenpunkt“, sagte Führer. Ein Wechsel in das Haltestellennetz der Kurstadt wäre also von dieser Stelle aus durchaus machbar – und ein weiterer Wunsch der Gemeinde würde in Erfüllung gehen.

Besonders froh aber stimme ihn die nun mögliche Anbindung an Buchloe. „Das war unser aller Wunsch“, sagte Führer. Zwei Haltestellen wird es dort geben, eine am Bahnhof und ebenfalls eine am Gasthaus „Amberger Hof“. Mit dem Kompromiss, dass es keine Direktverbindung von Türkheim-Bahnhof nach Buchloe geben wird, könne man leben. „Da fährt ja die Bahn“, sagte Führer.

Mitgewirkt an der Haltestellenstruktur hätte auch das Wiedergeltinger Seniorenbüro, sagte Führer. „Dessen Aufgabe wird es dann auch sein, gerade unseren älteren Bürgern bei Fragen zur Verfügung zu stehen“. Überhaupt dürfte dessen Leiterin Birgit Möller und Renate Lutzenberger als Seniorenbeauftragte der Gemeinde die größte Aufgabe zukommen, nämlich für Akzeptanz des Flexibus-Angebots zu sorgen und die Senioren darin einzuweisen.

Der Flexibus soll den Seniorenbus in Wiedergeltingen ablösen

Denn das Rufbus-System soll den beliebten Wiedergeltinger Seniorenbus dann ablösen; dieses Angebot wird nach Inbetriebnahme des Flexibusknotens zum 1. Juli dieses Jahres eingestellt. „Wir hoffen sehr, das es gut angenommen wird“, sagte Führer, gehe es dabei doch um eine mobile Aufwertung. Gebucht werden könne eine Flexibus-Fahrt maximal vier Wochen vor Fahrtantritt und wenigstens 30 Minuten davor, erklärte der Bürgermeister.

Selbst eine Pünktlichkeitsgarantie gäbe es, die liegt bei minus zwei/plus sieben Minuten. „Fünf Minuten vor der Abfahrtszeit am Haltepunkt zu sein, wäre meine Empfehlung.“

