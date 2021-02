vor 38 Min.

Seniorenheim St. Martin in Türkheim will zurück zur Normalität

Plus Das Besuchsverbot ist in Türkheim inzwischen aufgehoben, neue Fälle von Covid-19-Infektionen sind nicht mehr aufgetreten. Wie jetzt versucht wird, wieder in den Alltag zu finden.

Von Alf Geiger

Wochenlang stand das Türkheimer Seniorenheim St. Martin im Fokus der Öffentlichkeit, jetzt hoffen Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige darauf, dass die schwierige Zeit allmählich zu Ende geht und endlich wieder so etwas wie „Alltag“ in der Einrichtung des Landkreises einkehren kann. Was bleibt: 13 Bewohner sind an oder mit Corona verstorben.

Kein Bewohner ist mehr in Quarantäne

Inzwischen sind keine Bewohner mehr in Quarantäne, bis Freitag waren noch drei Mitarbeiter in Quarantäne. „Alle sind froh, wenn jetzt wieder etwas Ruhe einkehrt“, betont Eva Büchele, Pressesprecherin des Landkreises. Auch für die Mitarbeiter seien die vergangenen Wochen sehr belastend gewesen, auch weil die Einrichtung so intensiv in der Öffentlichkeit stand. Stand Mitte Januar waren im Türkheimer Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin 124 Senioren untergebracht, 130 Mitarbeiter sind dort in allen Bereichen beschäftigt. Bei Corona-Tests Mitte Januar waren insgesamt laut Landratsamt 48 Bewohner und 18 Mitarbeiter positiv getestet worden.

Zuletzt hat das Landesamt für Gesundheit Unterstützung bei der Ursachenforschung angekündigt. Bis wann Ergebnisse vorliegen, kann Büchele derzeit noch nicht sagen: „Bei der Untersuchung des LGL handelt es sich um eine rückwirkende wissenschaftliche Betrachtung des Ausbruchsgeschehens, auch im Zusammenhang mit der Impfeffektivität. Nach Einschätzung des Gesundheitsamts benötigen solche Untersuchungen längere Zeit“.

Es gibt keinen Zusammenhang mit den Impfungen

Immer wieder wird gemunkelt, dass der Ausbruch der Corona-Infektionen im Kreis-Seniorenheim St. Martin Anfang Januar mit dem Start der Impfungen Ende Dezember in Zusammenhang stehen könnten. Doch dem widersprechen Behörden und Heimleitung energisch: „Es wurden bei den Impfungen alle Hygienevorschriften eingehalten: Zutritt zum Heim nur mit FFP2-Maske und mit negativem Corona-Test. Mitarbeiter des Impfteams zogen in Schutzkleidung den Impfstoff auf, die Heimärzte impften die Bewohner und Pflegekräfte; Der Kontakt zum Impfling begrenzte sich auf die wenigen Minuten des Impfvorgangs. Eine Ansteckung während des Impfvorgangs ist laut Gesundheitsamt unwahrscheinlich“, so Pressesprecherin Büchele.

Die dem Gesundheitsamt vorliegenden Daten erlauben demnach „keine Rückschlüsse auf die Ursache des Ausbruchs“. Den Erfahrungen des Gesundheitsamts zufolge seien oft unerkannte Einträge aus dem privaten Umfeld von Mitarbeitern, Bewohnern oder Besuchern die Ursache für einen Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung. „Womöglich gab es auch mehrere Eintragungsquellen“, so Büchele.

Die Möglichkeiten eines Eintrags seien außerdem sehr vielfältig: Die Bewohner des Kreis-Seniorenwohnheims können sich schließlich frei bewegen und auch Verwandte besuchen. Zum Beispiel lagen die Weihnachtsfeiertage innerhalb des ansteckungsrelevanten Zeitraums.

Besuch nur mit negativem Test und FFP2-Maske

Künftig werden keine zusätzlichen Sicherheits-Maßnahmen angeordnet, so das Landratsamt auf Anfrage der Mindelheimer Zeitung: Es gelten die gleichen Sicherheitsmaßnahmen wie vor dem Ausbruch: Besuch nur mit negativem Test und FFP2-Maske, nur zu den Besuchszeiten und nur ein Besucher am Tag je Bewohner.

Wer das Heim verlässt, bekommt kostenlos eine FFP2-Maske zur Verfügung gestellt. Heimleiter Stefan Drexel dazu: „Wir sind eine offene Einrichtung. Wir wollen und dürfen unsere Bewohner nicht einsperren!“

Laut Drexel wird jetzt versucht, den Alltag für die Bewohner so gut wie möglich auch wieder mit Aktivitäten auf den einzelnen Wohnbereichen zu gestalten. „Unsere Bewohner essen auf ihren Wohnbereichen in den Aufenthalts- und Essbereichen. Der gemeinsame Speisesaal im Erdgeschoss bleib vorerst geschlossen.“

Die Bewohner freuen sich laut Drexel, dass sie sich wieder frei auf den Wohnbereichen bewegen können und dass sie auch wieder die Kontakte zu den Mitbewohnern pflegen können. „Auch der Garten lädt wieder zu einem kurzen Winterspaziergang nach der Quarantänezeit ein.“ Auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kreis-Seniorenheims mache sich demnach vorsichtiger Optimismus breit: „Die Mitarbeiter sind alle froh, dass die Corona-Infektion in der Einrichtung vorbei ist und sie wieder unter „normalen“ Bedingungen arbeiten können – natürlich weiterhin mit den aktuell geltenden Schutzmaßnahmen“, so Heimleiter Stefan Drexel auf MZ-Anfrage.

Auch Landrat Alex Eder, der selbst in Türkheim wohnt, ist optimistisch: „Ich bin sehr erleichtert, dass sich die Situation im Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin entspannt hat. Für die Bewohner und deren Angehörige waren die zurückliegenden Wochen sehr belastend – ebenso für die Mitarbeiter. Für deren unermüdlichen Einsatz möchte ich mich ganz herzlich bedanken.“

Neue Heimleitung wird Anfang März vorgestellt

Noch nicht verraten wird, wer Drexels Nachfolge antreten wird: „Die neue Heimleitung wird Anfang März vorgestellt“, so Pressesprecherin Eva Büchele.

Wie berichtet, Heimleiter Stefan Drexel wird das Kreis-Seniorenheim St. Martin verlassen und voraussichtlich zum 15. März die Stelle als organisatorischer Leiter des Gesundheitsamts am Landratsamt antreten.

Auf diese Stelle habe er sich bereits im Oktober beworben, wie die Landratsamtssprecherin mitteilte. Sein neuer Arbeitgeber ist dann der Freistaat Bayern. Büchele legte zuletzt zudem Wert auf die Feststellung: „Stefan Drexel wurde nicht gekündigt.“

