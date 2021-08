Diese drei Unterallgäuer sind einfach mal aufs Rad umgestiegen

Plus Ab aufs Rad: Drei Unterallgäuer setzen aus ganz unterschiedlichen Gründen auf ganz unterschiedliche Fahrräder – und bereuen es absolut nicht.

Eigentlich sind fünf Kilometer mit dem Fahrrad noch gut zu bewältigen. Trotzdem steigen viele sogar für noch kürzere Strecken lieber ins Auto: Laut dem Umweltbundesamt führen bis zu 50 Prozent der Autofahrten in Großstädten über eine Strecke von weniger als fünf Kilometern. Und das, obwohl das Fahrrad gerade auf diesen kurzen Strecken oft das schnellste Verkehrsmittel ist – und abgesehen vom zu Fuß gehen auch das umweltfreundlichste. Es hält fit, kann Extra-Sport ersetzen und ziemlich viel Spaß machen, finden drei Unterallgäuer, die aus ganz unterschiedlichen Gründen auf ganz unterschiedliche Räder umgestiegen sind.