Sex-Sklavin wider Willen?

Plus Ein 37-jähriger Unterallgäuer soll seine Frau vergewaltigt haben. Für das Gericht ist der Fall auch deshalb knifflig, weil es zwischen den beiden einen Sklavenvertrag gab.

Von Sandra Baumberger

Die Anklageschrift, die der Staatsanwalt vor dem Schöffengericht am Memminger Amtsgericht verliest, ist nichts für Zartbesaitete: Einem 37-jährigen Unterallgäuer wird darin vorgeworfen, seine eigene Frau vergewaltigt und sexuell genötigt zu haben. Er soll sie zu Sadomaso-Praktiken (SM) und auch zum Sex mit mehreren Männern gleichzeitig gezwungen haben. Es ist unter anderem von erzwungenem Oralverkehr die Rede, während sie auf eine Hantelbank gefesselt war, von Schlägen mit der Peitsche, von Klammern an den Brustwarzen und weiteren Beispielen sexueller Erniedrigung. Dass sie überhaupt ans Licht kamen, hängt mit weiteren Vergehen zusammen, die dem Mann zur Last gelegt werden.

So soll er nach der Trennung von seiner Frau zum einen Geld von den Girokonten seiner beiden Kinder abgehoben und sich so der Untreue schuldig gemacht haben, und zudem sowohl gegenüber seiner Frau als auch seiner Tochter handgreiflich geworden sein.

Die Eheleute waren in der SM-Szene aktiv - aus freien Stücken, wie der 37-Jährige betont

Als der Vater die damals Zwölfjährige im Laufe eines Streits zu Boden wirft und ihr eine Prellung zufügt, geht die Mutter zur Polizei. Dem Beamten vertraut sie schließlich auch die sexuellen Übergriffe ihres Mannes an, zu denen es im Verlauf der neunjährigen Ehe immer wieder gekommen sein soll. Dass sie sich nicht schon früher Hilfe holte, begründete sie dem Polizisten zufolge damit, dass ihr Mann ihr immer wieder gesagt habe, dass ihr ohnehin niemand glauben werde – zumal er beste Kontakte zur Polizei habe. Außerdem habe sie Angst vor ihm gehabt und deshalb die von ihm gewünschten Sexualpraktiken über sich ergehen lassen.

Was den Fall vor Gericht kniffelig machte: Beide waren in der SM-Szene aktiv – aus freien Stücken, wie der Angeklagte betonte. Auf einer Erotikmesse hätten sie bereits 2003 Gefallen an dieser sexuellen Spielart gefunden und diese in beiderseitigem Einvernehmen ausgelebt. „Das Ganze war einvernehmlich, ohne Zwang und ohne irgendwelche Verpflichtungen“, sagte der 37-Jährige vor Gericht. Tatsächlich lag diesem einer der – freilich nicht rechtswirksamen – „Sklavenverträge“ vor, die das Paar im Laufe der Jahre offenbar mehrfach geschlossen hatte und die die Frau auch selbst unterzeichnet hatte. In zahlreichen Paragrafen ist darin aufgeführt, wie der „Herr“ über seine „Sklavin“ verfügen darf. „Der Herr wird ihr Wächter und Peiniger sein“, heißt es darin beispielsweise und „Der Meister kann die Vergewaltigung der Hure anordnen oder selbst durchführen“. Die „Sklavin“ ist verpflichtet, ihm jederzeit und an jedem Ort sexuell zur Verfügung zu stehen, und muss, wenn ihr Gebieter es verlangt, ihre Geschlechtsteile auch in der Öffentlichkeit präsentieren. Ziel sei es, ihr jedwede Scham auszutreiben. Auch die Absatzhöhe, die bevorzugte Farbe des Nagellacks und der Verzicht auf Unterwäsche sind in dem Vertrag festgeschrieben, der zudem eine ganze Reihe nicht zitierfähiger Namen für die „Sklavin“ auflistet.

Erst aus Liebe und dann aus Angst wurde die Ehefrau zur Sex-Sklavin ihres Mannes

Richter Nicolai Braun spricht von einer „ungesunden Dynamik“ zwischen den Ehepartnern: Aus Liebe zu ihrem Mann und später „um des lieben Friedens willen“, habe die Frau mitgemacht, obwohl sie zunehmend unter den verlangten Sexpraktiken gelitten habe. Das aber habe sie – wohl aus Angst vor ihrem Mann – nicht deutlich gemacht und sich auch nicht gewehrt. Weil bei der Beweisaufnahme, die alle äußerlichen Punkte der Anklageschrift bestätigt habe, aber kein Zwang nachweisbar gewesen sei, „ist eine Verurteilung nicht möglich“, sagte Braun – auch wenn klar sei, wer die Leidtragende des Geschehens gewesen sei. Das aber sei strafrechtlich nicht relevant. Der 37-Jährige werde deshalb vom Vorwurf der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung freigesprochen. Gleichwohl betonte Braun, dass die Aussage der Frau, die zu ihrem Schutz unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, absolut glaubhaft gewesen sei. Die Ehe sei für sie zum Martyrium geworden.

Der Mann, der auch vor Gericht sehr dominant auftrat und von seinem Verteidiger Michael Bogdahn mehrfach ermahnt wurde, stellte sich hingegen selbst als Opfer dar: Er habe wiederholt versucht, sich von seiner Frau zu trennen, die ihm gegenüber auch einen früheren Partner der Vergewaltigung bezichtigt und ohne sein Wissen außereheliche Sexualkontakte gehabt habe. Als er Ende März 2017 dann tatsächlich die Koffer packte, habe sie ihm angedroht, ihn zu vernichten – sowohl beruflich auch als privat.

Der 37-Jährige wird vor dem Memminger Amtsgericht wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt

Den Vorwurf, seine Frau und die Tochter geschlagen zu haben, wollte er ebenfalls nicht auf sich sitzen lassen und betonte, noch nie ein Kind körperlich gezüchtigt zu haben. Der Mitschnitt eines Streits, den seine Tochter heimlich angefertigt hatte, vermittelte allerdings ein weniger harmonisches Bild. Darauf ist ein lautstarker Streit zu hören, dann das Weinen der Mutter und der Versuch der Tochter, den Vater mithilfe eines Pfeffersprays abzuwehren. Als Zeugin vor Gericht bezeichnet die inzwischen 15-Jährige das Verhältnis zu ihrem Vater als „immer kompliziert“. Er sei oft nicht zuhause gewesen und wenn er da war, habe er geschlafen oder sei gewalttätig geworden.

Während der Aussage seiner Tochter, die jeden Blickkontakt mit ihm vermied, schüttelte der Angeklagte immer wieder den Kopf, später wischte er sich Tränen aus den Augen. Die Familie habe sich vor dem Vater gefürchtet und deshalb auch geheimgehalten, wohin sie nach der Trennung gezogen ist. „Wir sind ja quasi geflohen“, sagte sie. Das Gericht glaubte ihr und sah keinerlei Belastungseifer. Die Tochter habe nicht den Eindruck gemacht, als habe sie sich in dem Scheidungskampf instrumentalisieren lassen, so Braun. Zudem gebe es Fotos von der Rötung, die bei ihrem Sturz auf den Boden entstanden seien und auch eine ärztliche Untersuchung. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung in drei Fällen verurteilte der Richter den 37-Jährigen deshalb zu zehn Monaten Haft auf Bewährung. Er darf sich drei Jahre lang nichts zuschulden kommen lassen und muss außerdem 3000 Euro an das Familienpflegewerk zahlen sowie ein Schmerzensgeld in Höhe von 1500 Euro an seine Tochter und 500 Euro an seine Frau. Das Verfahren wegen Untreue wurde mangels eines Strafantrags eingestellt – zumal der Angeklagte seinen Kindern das Geld zurücküberwiesen hat, das er nur umgebucht haben will, damit seine Frau es nicht verprasst. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

