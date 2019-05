18.05.2019

Shuttlebus zum Museumstag

Großes Angebot in Bad Wörishofen

Mit einem großen Angebot beteiligt sich Bad Wörishofen am Sonntag, 19. Mai, am Internationalen Museumstag. Vier Museen machen mit, der Eintritt ist kostenlos. Dazu gibt es einen Shuttlebus. Im Sebastian-Kneipp-Museum heißt es „Rätselhaftes über Kneipp’sche Heilpflanzen“. Es geht um ein Kräuterquiz mit Stadtgärtnermeister Andreas Honner um 15 Uhr. Das Museum ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Fliegermuseum Bad Wörishofen (Kemptener Straße 1) hat von 10 bis 18 Uhr offen, los geht es mit einem Weißwurstfrühstück. Viel zu sehen gibt es auch im Kutschen- und Schlittenmuseum Bad Wörishofen (Max-Planck-Straße 11), das von 10 bis 18 Uhr öffnet. Historische Kutschen, Schlitten, Pferdegeschirre und Zubehör aus dem 19. bis 20. Jahrhundert sind dort ausgestellt.

Mit dabei ist auch das Süddeutsche Fotomuseum Bad Wörishofen (Beethovenweg 1), von 13 bis 19 Uhr, unter anderem mit einem 3D-Diavortrag mit Natur und Macrofotos. Hierzu ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 08247/ 34136 oder camfex@t-online.de erforderlich.

Ein eigens eingerichteter kostenloser Shuttlebus fährt am Sonntag alle Museen an. Die genauen Zeiten stehen in den Aushängen im Kurhaus. (m.he)

