vor 36 Min.

Sie geben Marken in Mindelheim ein Gesicht

Seit 50 Jahren produziert die Firma Rathgeber in Mindelheim Logos und Label.

Von Franz Issing

An den Produkten der Firma Rathgeber kommt niemand vorbei. Sie begegnen einem nahezu täglich auf Schritt und Tritt. Sie prangen als unverwechselbare Logos auf Skiern, Kaffeemaschinen und auf Koffern, sehen Verbrauchern aus Schaufenstern entgegen, stechen in Badezimmern oder auf Champagnerflaschen ins Auge und sind auch auf glitzernden Parfüm-Flacons ein Blickfang. Rathgeber gibt Marken ein Gesicht und macht Produkte erlebbar. „Eine hochwertige 3D-Plakette macht den Charakter eines Markenproduktes sichtbar und fühlbar“, sagt Produktionsleiter Alexander Darga. Das Unternehmen produziert seit 50 Jahren in Mindelheim. Bereits seit 70 Jahren ist es in München-Oberhaching ansässig.

Zur Feier des Doppeljubiläums bot Rathgeber jetzt Erlebnisführungen durch den Betrieb an. Etwa 250 Besucher nahmen die Einladung an. Sie wurden aus nächster Nähe Zeuge, wie mit modernsten Fertigungsmethoden hochwertige 3D-Logos wie auch Marken-Embleme und Schriftzüge entstehen.

Viele Besucher kamen zur Führung in Mindelheim

Produktionsleiter Alexander Darga gab den Gästen Einblick in die faszinierende Welt individueller Kennzeichnung. Am Beispiel einer Ski-Box machte er sie transparent. „Bei einer grau-schwarzen Metall-Box“, so Darga, „ist der Hersteller nicht erkennbar, bis Rathgeber ins Spiel kommt, mit ihm eine individuelle Kennzeichnung entwickelt und das Produkt zum Markenartikel macht.“

Schließlich lernten die Besucher neben den Fertigungsprozessen auch die Mitarbeiter von Rathgeber und deren Arbeitsfelder kennen. Dabei trafen sie unter anderem auch auf Sigrid Immerz, die seit vielen Jahren für das Qualitäts-Management zuständig ist, und angesichts der Produktvielfalt von einem „tollen und abwechslungsreichen Job“ schwärmte.

Nach der kleinen Erlebnisreise durch die Produktion erwartete die Gäste noch ein besonderer Höhepunkt. Bei einer kleinen Ausstellung machten sie Bekanntschaft mit der Künstlerin Yvonne Specht. Unter ihren Händen entstehen aus Materialresten der Firma Rathgeber faszinierende Kunstwerke.

Heute beliefert das Familienunternehmen Rathgeber mit mehr als 325 Mitarbeitern europaweit 25 000 Kunden mit Plaketten, Etiketten und Schriftzügen „made in Germanny“ und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 30 Millionen Euro.

Themen Folgen