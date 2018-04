vor 1 Min.

Sie ist das „schlechte Gewissen“ im Allgäu

Martina Weinmüller ist seit 20 Jahren in der Arbeitsagentur Beauftragte für Chancengleichheit. Warum diese Aufgabe wichtig ist

Von Katharina Müller und Stefan Binzer

„Ich arbeite seit 20 Jahren an der Wegrationalisierung meiner Stelle“: Martina Weinmüller schmunzelt, wenn sie diesen Satz sagt. Die 63-Jährige ist Beauftragte für Chancengleichheit bei der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Gäbe es bereits eine völlige Gleichstellung von Frauen und Männern in den Betrieben, wäre Weinmüllers Job überflüssig. Aber so weit ist es noch lange nicht. „Es gibt noch eine Menge zu tun“, sagt die dienstälteste Beauftragte für Chancengleichheit in Bayern.

Am 1. Mai geht sie in Pension. Ihrer Nachfolgerin, die demnächst vorgestellt wird, bleibt also ein breites Betätigungsfeld übrig. 1998 haben die Arbeitsämter – wie die Agenturen damals hießen – jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich eine „Gleichstellungsbeauftragte für Frauenfragen“ installiert. Seit 2004 heißen diese Stellen „Beauftragte für Chancengleichheit.“ Weinmüller, die früher Berufsberaterin war, bekleidete zunächst in Memmingen, und nach der Fusion mit Kempten diesen Posten bei der fürs bayerische Allgäu zuständigen Arbeitsagentur.

„Wir haben keinen gesetzlichen Hebel, um die Gleichberechtigung in den Betrieben durchzusetzen“, erklärt die 63-Jährige. „Aber wir Gleichstellungsbeauftragte beraten die Führungskräfte, wie wichtig die Eingliederung von Frauen in den Arbeitsprozess und eine gleichwertige Bezahlung ist“, sagt Weinmüller. „Ich bin hier bei der Arbeitsagentur das schlechte Gewissen“, umschreibt sie ihre Tätigkeit.

Chancengleichheit geht alle etwas an

Für die Gleichstellung im Arbeitsleben zu kämpfen, sei aber kein reines Frauen-Thema, sagt Weinmüller. Manchmal müsse sie auch einen Firmenchef davon überzeugen, dass ein junger Vater nicht nur zwei Monate Elternzeit nimmt, sondern sechs oder sieben. Und dass dies nicht zu einem Karriere-Knick für diesen Mitarbeiter führen darf.

Gerade in einer ländlichen Region wie dem Allgäu seien traditionelle Familienbilder weit verbreitet. Der Mann sorgt für das Geld, die Frau kümmert sich um Kinder und Haushalt. „Da habe ich gar nichts dagegen, wenn das funktioniert“, erklärt die 63-Jährige. Aber oft sei es heute so, dass ein Gehalt nicht mehr ausreiche: „Die meisten Frauen gehen arbeiten, weil sie mitverdienen müssen und nicht, weil sie es zu Hause nicht aushalten.“

Um es ihnen leichter zu machen, helfen etwa flexible Arbeitszeiten, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. Bei Gleitzeit sei es zum Beispiel kein Problem, ob es im Kindergarten oder bei der Versorgung eines Pflegebedürftigen morgens mal etwas länger dauere. „Das danken die Mitarbeiter dem Betrieb auch“, ist die Agenturchefin überzeugt. Schon allein wegen des Fachkräftemangels müssten die Betriebe sich Gedanken darüber machen.

Martina Weinmüller hilft Frauen aus dem Unterallgäu beim Wiedereinstieg ins Berufsleben

Denn: „Wir können auf das Potenzial der Frauen nicht verzichten“, sagt Weinmüller. Amtmann appelliert an alle Frauen: „Jetzt sind die besten Chancen für den Wiedereinstieg.“ Dabei unterstütze die Arbeitsagentur gern und helfe auch, wenn sich jemand neu orientieren möchte oder eine zusätzliche Qualifizierung brauche. Denn: Frauen müssen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein, um in der Rente eine gute Absicherung zu haben, betont Weinmüller.

Gut geklappt hat der Wiedereinstieg nach der Babypause bei Franziska Koerber aus Füssen und Maren Kappel aus Memmingen. Beide sind alleinerziehend und haben kürzlich eine neue Arbeit gefunden. „Ich habe einige Initiativbewerbungen geschrieben“, sagt Koerber, die Ergotherapeutin ist. Sie war seit Mitte 2014 arbeitslos und kümmerte sich um ihren Sohn. Nun geht der Zweijährige seit einiger Zeit in die Kita, sodass die 31-Jährige in Teilzeit arbeiten kann. „Wenn man offen mit dem Arbeitgeber spricht, funktioniert das gut“, sagt sie. Auch bei der Arbeitsagentur habe sie gute Erfahrungen mit den Beratern gemacht – auch wenn die Überwindung dort hinzugehen anfangs groß gewesen sei.

Maren Kappel wurde noch in der Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten schwanger und blieb nach der Geburt ihrer Tochter zwei Jahre lang zuhause. Auch sie arbeitet nun wieder 25 Stunden in der Woche. Ihr Glück war, dass einige Praxen in den vergangenen Monaten Personal gesucht haben, sagt die 24-Jährige. Bisher lasse sich alles gut vereinbaren. „Darüber bin ich glücklich.“

Kontakt Frauen, die Hilfe beim Wiedereinstieg brauchen, können sich bei der Agentur für Arbeit melden. Telefonsprechstunde ist immer mittwochs von 10 bis 11 Uhr unter der Rufnummer 0831/2056337.

