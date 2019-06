vor 24 Min.

„Sie konnte es einfach“: Hilda Sandtners Lebenswerk

Dieses historische Foto zeigt Hilda Sandtner bei der Arbeit an einem Kirchenfenster in der Kirche von Munzingen im Ries.

Zum 100. Geburtstag von Hilda Sandtner zeigen die Mindelheimer Museen, dass die Textilkünstlerin auch in anderen Bereichen Hervorragendes leistete.

Von Sandra Baumberger

Für manche war sie nur die verrückte Alte, die Unmengen von Textilien und „Gruscht“ gesammelt hat, für andere eine hervorragende Künstlerin und Pädagogin, die ihrer Zeit in vielen Dingen voraus war: Hilda Sandtner. Im Juni wäre die gebürtige Türkheimerin, die in Steinheim bei Dillingen aufgewachsen und im Ruhestand in Mindelheim heimisch geworden ist, 100 Jahre alt geworden. Grund genug für die Mindelheimer Museen, ihr eine eigene Ausstellung zu widmen. Unter dem schlichten Titel „Hilda.“ gibt sie einen Einblick in das vielfältige Schaffen einer ungewöhnlichen Frau, die in Mindelheim häufig nur mit Textilien und dem von ihr gegründeten Textilmuseum in Verbindung gebracht wird. „Dabei war sei auch eine geniale Zeichnerin und eine hervorragende Glasmalerin“, sagt Friederike Haber, die stellvertretende Leiterin der Mindelheimer Museen.

Als Hilda Sandtner als zwölftes Kind einer Lehrerfamilie geboren wurde, hatten die Frauen gerade erst das Wahlrecht bekommen, zwei Jahre später durften sie sich auch an der Akademie der bildenden Künste in München einschreiben. Das änderte jedoch nichts daran, dass der Kunstbetrieb auch Jahre später noch eine Männerdomäne war. „Ein Künstler war ein Mann“, sagt Friederike Haber. Frauen, so die allgemeine Überzeugung damals, seien nicht in der Lage, ebenso kreativ künstlerisch tätig zu sein wie Männer. Noch 1947 schreibt der Münchner Akademie-Professor Josef Oberberger über seine spätere Meisterschülerin: „Wenn man die Arbeiten von Fräulein Sandtner sieht, muss und kann man ein Vorurteil, das gegen malende Frauen manchmal aufgestellt wird, ablegen.“ Lediglich für den Bereich der Textilkunst, häufig genug als „Handarbeit“ belächelt, wurde Frauen eine „natürliche Berufung“ zugesprochen.

Was Hilda Sandtner mit dem berühmten Porzellanhersteller Rosenthal zu tun hat

Und so studierte auch Hilda Sandtner an der Akademie für angewandte Kunst in München, wo Unterricht im Zeichnen und in der Textilkunst im Mittelpunkt standen. Zuvor hatte sie zwar eine Ausbildung zur Volksschullehrerin absolviert und später auch eine Prüfung abgelegt, um an Gymnasien unterrichten zu können, eigentlich aber wollte sie als freischaffende Künstlerin arbeiten. Sie war jung und unabhängig und hatte – wie sie selbst einmal einräumte – einen ziemlichen „Gwalt“ und Biss dazu: Die mehr als 100 Kilometer nach München legte sie als Studentin auch mal mit dem Fahrrad zurück, um das Geld fürs Zugticket zu sparen, erzählt Doris Wenzel, die Leiterin des Textilmuseums. In einer Zeit, in der Frauen noch die Zustimmung ihres Mannes brauchten, um ein eigenes Bankkonto zu eröffnen oder arbeiten zu gehen, musste Hilda Sandtner irritieren: Sie wusste, was sie wollte und trug – wie ein Selbstporträt zeigt – bereits Hosen als das noch längst nicht üblich war. Unkonventionell sind auch ihre Zeichnungen, die sie mit dem aufs Papier geworfen hat, was gerade greifbar war – und wenn es eben ein billiger Filzstift oder ein Kugelschreiber war. „Aber das tut ihren Arbeiten keinen Abbruch, denn sie konnte es einfach“, sagt Friederike Haber. Und wie die Ausstellung eindrucksvoll belegt, konnte sie ungeheuer vieles: In den 1950er und 60er Jahren hatte sich Hilda Sandtner mit großformatiger Kunst für den öffentlichen Raum – vor allem in Form von Glasfenstern, Mosaiken und Bildteppichen – einen Namen gemacht. Eine weitere wichtige Rolle spielte die Grafik: In der Ausstellung zeigen das nicht nur die Dekore des Geschirrs, das sie für die Porzellanmanufaktur Rosenthal entworfen hat, sondern auch die Bücher, die sie illustriert und großteils auch selbst geschrieben hat, einige davon wie etwa „Schwäbische Witz“ in der Mundart ihrer geliebten Heimat.

„So etwas liest man über einen männlichen Künstler nicht.“

Noch während des Studiums lernte sie in der Wettenhausener Parementenstickerei das Sticken und brachte von ihren zahlreichen Reisen neben Bildern, Skizzen und jeder Menge Souvenirs auch Techniken wie Batik und Stoffmalerei mit. Nebenbei baute sie als Professorin den Bereich Kunstpädagogik an der Universität Augsburg auf. Eigentlich kein Wunder also, dass Hilda Sandtner so oft für ihren Fleiß gelobt, damit zum Ärger von Friederike Haber aber auch ein Stück weit auf diesen reduziert wurde: „So was liest man über einen männlichen Künstler nicht“, ist sie überzeugt.

Tatsächlich aber habe Hilda Sandtner Tag und Nacht gearbeitet. „Und das hat sie auch von ihren Mitarbeitern verlangt“, sagt Doris Wenzel. „Arbeiten, arbeiten, arbeiten“, das sei bis zum Schluss Hilda Sandtners Motto gewesen. Und jede Menge Arbeit haben auch noch Doris Wenzel und Friederike Haber vor sich, ehe die Ausstellung ab Freitag, 7. Juni, zu sehen ist. Am Donnerstag, 27. Juni, ist im Museum außerdem eine Geburtstagsparty geplant: Ab 19 Uhr erzählen Freunde und Bekannte von Hilda Sandtner und geben so auch Einblicke in ihr Privatleben.

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Hilda.“ ist von Freitag, 7. Juni, bis Sonntag, 29. September, jeweils dienstags bis sonntags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Die Feier zum 100. Geburtstag von Hilda Sandtner findet am Donnerstag, 27. Juni, ab 19 Uhr im Museum statt. Der Eintritt ist an diesem Tag frei.

