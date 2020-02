03:59 Uhr

Sie prägten die Türkheimer Kommunalpolitik

Plus Abschiedsstimmung im Türkheimer Marktgemeinderat: Die nächste Sitzung ist die letzte vor der Kommunalwahl am 15. März.

Von Alf Geiger

Abschied nehmen heißt es, wenn der Türkheimer Gemeinderat in seiner aktuellen Zusammensetzung vermutlich Ende April zum letzten Mal zu einer Sitzung zusammentritt. Vor der Wahl am 15. März treffen sich die Gemeinderäte voraussichtlich zum letzten Mal am Mittwoch, 19. Februar. Danach kommt noch mindestens eine Sitzung in alter Besetzung. Das sich letzter ändern wird, ist schon jetzt absehbar: Sechs Gemeinderäte, darunter drei "Urgesteine" verabschieden sich aus der Kommunalpolitik.

Willkommen heißt es dann, wenn der neu gewählte Gemeinderat in seiner ersten konstituierenden Sitzung voraussichtlich am Donnerstag, 7. Mai, die Arbeit aufnimmt und die nächsten sechs Jahre über die Geschickte der Wertachtalgemeinde entscheidet. Mindestens sechs Gesichter werden dann nicht mehr am Ratstisch Platz nehmen: Cornelia Neugebauer (FW), Irmgard Schäffler ( SPD), Roswitha Siegert ( CSU), Georg Meir (CSU), Otto Rinninger (FW) und Harald Seitz (CSU) stellen sich am 15. März nicht mehr zur Wahl. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Irmgard Schäffler galt als das Herz der Türkheimer SPD Harald Seitz war in den vergangenen sechs Jahren als Referent für Finanzangelegenheiten aktiv, Cornelia Neugebauersetzte sich als Kindergartenreferentin ein und Georg Meir war für Sport und Gesundheitswesen zuständig. Otto Rinninger war Referent für Personalangelegenheiten und Roswitha Siegert für Sozialwesen und Altenbetreuung. Siegert, Meir und Rinninger gelten als Urgesteine der Türkheimer Kommunalpolitik: Roswitha Siegertsaß sechs Wahlperioden, also 36 Jahre, lang für die CSU im Türkheimer Gemeinderat. 18 Jahre war sie Kreisrätin der CSU, davon acht Jahre lang Fraktionsvorsitzende, und sprach auch in der Kreispolitik ein gewichtiges Wort mit. Mit Irmgard Schäffler verlässt eine der führenden Sozialdemokratinnen den Türkheimer Gemeinderat. Als SPD-Ortsvereinsvorsitzende von 1995 bis 2012 und als langjährige Gemeinderätin der Genossen wurde Schäffler immer wieder auch als „das Herz der Türkheimer SPD“ bezeichnet. Otto Rinninger engagierte sich 24 Jahre lang im Türkheimer Gemeinderat Als Fraktionssprecher der Freien Wähler ist Otto Rinninger nicht nur körperlich eine eindrucksvolle Erscheinung – auch als Kommunalpolitiker hatte und hat sein Wort Gewicht. Rinniger galt in den 24 Jahren als Gemeinderat – davon sechs Jahre als 3. Bürgermeister – als Mann der klaren Worte und der Vernunft. Georg Meirvon der CSU war bereits von 1990 bis 2008 Gemeinderat, trat dann aber aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an. 2017 rückte er dann jedoch auf den Platz von Max Zech nach, der auf eigenen Wunsch aus dem Rat ausschied. Seit Januar 2019 saß Jürgen Roiser als Nachrücker von Josef Miller im Gemeinderat. Roiser kandidiert auf der neuen Liste der Wählervereinigung, die von der bisherigen FW-Gemeinderätin Michaela Vaitl-Scherer angeführt wird. Bei der Kommunalwahl in wenigen Wochen dürfen so viele Bürger abstimmen wie nie zuvor Wer dann in die neue Ratsrunde rückt, entscheiden die Wähler am 15. März. Dabei dürfen diesmal so viele Bürger abstimmen wie nie zuvor. Laut Wahlleiter Thomas Barth gibt es diesmal 5771 Wahlberechtigte. Bei der Marktratswahl 2014 waren es 5393 Stimmberechtigte. Die Wahlbeteiligung lag damals bei 46 Prozent. Die CSU erreichte damals sieben Sitze, die Freien Wähler sechs, die SPD fünf und die Grünen holten auf Anhieb zwei Gemeinderatsmandate. Bei der Gemeinderatswahl 2008 waren 5098 Bürger stimmberechtigt. Die CSU kam damals auf sechs Sitze, die Freien Wähler auf acht und die SPD auf sechs Sitze. Die Wahlbeteiligung lag 2008 bei 52,7 Prozent. Besser war die Wahlbeteiligung bei der Stadtratswahl 2002 mit 55,7 Prozent. 2002 traten drei Parteien und Gruppierungen zur Wahl an. Die CSU holte damals sieben Sitze, SPD sechs und und Freie Wähler sieben Sitze. Diesmal werden es fünf Bewerber. In die Ratsrunde einziehen wollen CSU, Freie Wähler, Grüne, SPD und die neue Wählervereinigung Türkheim. In Bad Wörishofen verabschiedet sich fast die Hälfte der derzeitigen Stadträte. Mehr über ihre Beweggründe lesen Sie hier: Stadtrat: Warum aufhört, wer aufhört

