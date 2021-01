16:00 Uhr

Sie schicken uns Ihre Corona-Frisur und wir schicken Sie zum Friseur!

Wir suchen die schlimmsten, lustigsten, außergewöhnlichsten Corona-Frisuren aus dem Unterallgäu. Schicken Sie uns Ihr Bild und gewinnen Sie einen Friseurbesuch!

Von Melanie Lippl

Gefühlt sind die Haare noch nie so schnell gewachsen wie jetzt im Corona-Lockdown, wenn die Friseure geschlossen haben. Fühlen Sie sich mit ihrer Frisur schon wie ein wuschliger Langhaar-Hund oder ein dicht bemähntes Pony? Wenn sie auch entsprechend aussehen, dann sollten Sie sich schnell eine Kamera schnappen, ein Bild von sich machen (lassen) und uns zusenden.

So können Sie bei unserer Corona-Frisur-Verlosung mitmachen

Schicken Sie uns Ihre Corona-Frisur und wir schicken Sie zum Friseur – so lautet das Motto unserer neuesten Aktion: Unter allen Einsendungen verlosen wir einen Haarschnitt bei einem Friseur Ihrer Wahl aus der Region (natürlich erst dann, wenn die Salons wieder öffnen dürfen). Wir begleiten Sie dabei, wenn aus der Matte wieder ein ordentlicher Haarschnitt wird.

Was müssen Sie tun, um im Lostopf zu landen? Schicken Sie uns bis 7. Februar an redaktion@mindelheimer-zeitung.de (Betreff: Corona-Frisur) ein Bild im JPG-Format (Mindestgröße 100 KB) von sich und Ihrer Corona-Frisur und geben Sie an, wie Sie heißen, wo Sie wohnen und wie man Sie telefonisch am besten erreichen kann. Natürlich müssen Sie auch mit einer Berichterstattung und der Veröffentlichung Ihres Fotos einverstanden sein. Dann steht dem neuen Leben mit neuer Frisur fast nichts mehr im Weg!

