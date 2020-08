11:20 Uhr

Sie war die „gute Seele“ der Pfarrer-Kneipp-Schule

Plus Nach 18 Jahren wurde Annemarie Wörle in den Ruhestand verabschiedet.

Von Helmut Bader

18 Jahre lang war Annemarie Wörle die „gute Seele im Aufenthaltsraum der Kneippstädter Grund- und Mittelschule“, wie es Rektor Bernd Petzenhauser treffend beschrieb. Jetzt trat sie in den wohl verdienten Ruhestand und wurde im Rahmen einer kleinen Feier verabschiedet. Dazu gab es neben vielen anderen Geschenken von Kindern, Klassen, Elternbeirat, Lehrkräften oder der Schule für sie auch eine überdimensionierte Tasse.

Annemarie Wörle half mit Rat und Tat - und einer guten Tasse Tee

Diese hatte natürlich Symbolcharakter, denn mit einer Tasse Tee tröstete die Erzieherin gerne über körperliche, aber sehr oft auch seelische Probleme „ihrer“ Kinder hinweg. Sie musste bei Bauchweh, Kopfweh oder auch bei Heimweh helfen.

Annemarie Wörle war in all den Jahren nicht nur die Aufsichtsperson im Aufenthaltsraum der Schule für die ankommenden oder wartenden Fahrschüler. Sie war diejenige, deren Tür immer offenstand, die stets ein Ohr für die Sorgen und Nöte von Schüler-Generationen hatte und die somit fast zu so etwas wie zu einer „Institution“ der Schule wurde.

Die große Tasse als Geschenk stand symbolisch bei Annemarie Wörles Abschied.

In der Kneippstädter Schule bezieht sich die Betreuung der Fahrschüler nicht nur auf den Morgen und den Mittag. Die Stadt erlaubt diese Stelle für 33 Wochenstunden, denn während des gesamten Vormittags gibt es Kinder, die nicht im Regelunterricht sein können, z. B. wenn sie nicht am Religions- oder Ethikunterricht teilnehmen oder kurzzeitig krank sind oder den Sportunterricht nicht besuchen können.

Zeit für Annemarie Wörle, sich mit ihnen zu beschäftigen, ihnen zuzuhören und sie natürlich bei der Erledigung ihrer vorgegebenen Aufgaben zu unterstützen. Dies ging bei ihr oft weit über die Beaufsichtigung hinaus. Bei ihr wurde gespielt, gebastelt oder gemalt. „Wir haben uns meistens an der Jahreszeit orientiert.

Im Frühjahr waren es Blumen, im Sommer standen Urlaub und Freizeit im Mittelpunkt, im Herbst wurden eben Kürbisse geschnitzt“, so die gelernte Erzieherin im Gespräch.

Fast schon legendär waren die großen Legoarbeiten. Zweimal im Jahr, zum Sebastianstag und zum Schuljahresende entstanden mit den Kindern unter ihrer Anleitung kleine Kunstwerke aus Tausenden von Legosteinen, die fast 20 Jahre lang in der Unterallgäu Rundschau ihren bildlichen Widerhall fanden.

Annemarie Wörle kennt sich in Bad Wörishofen bestens aus

Auch zu ihrer Funktion als Trösterin gibt es viele Beispiele. Wenn Eltern mit übertriebenem Ehrgeiz ihre Kinder unter Druck setzten und die Proben nicht so gut ausfielen, war sie oft diejenige, die den Kindern wieder Mut zusprach, sie aufbaute. Auch Familienprobleme wurden im Aufenthaltsraum zur Kenntnis genommen, angesprochen und den betroffenen Kindern tat die einfühlsame Aufmerksamkeit einfach gut.

Sie kannte sich in Wörishofen ja bestens aus. Ihr Verständnis für kleine, aber auch größere Schüler, oft auch mit Migrationshintergrund halfen ihr stets dabei. „Jetzt kamen schon öfter ehemalige Schüler zurück, besuchten mich und erinnern sich an die Zeit hier im Aufenthaltsraum. Einer wollte mir sogar ein Auto schenken, sollte er einmal im Lotto gewinnen“, erzählt sie.

Ob sich in all den Jahren etwas geändert habe bei der Betreuung, wollten wir wissen. „Der Umgang mit den Schülern ist weitgehend gleich geblieben, aber man spürt auch hier, dass der Ehrgeiz der Eltern und der Druck allgemein schon größer geworden sind“, so ihre Einschätzung.

Da tat dann die Einzelansprache bei ihren Schützlingen oftmals schon recht gut. „Ich weiß keinen Tag, an dem ich nicht gerne hierhergekommen bin“, sagt sie und drückt damit ihre Freude an der Aufgabe aus. Dass sie sich daneben auch im Schulalltag, etwa bei Feiern oder Veranstaltungen, über ihren dienstlichen Bereich hinaus, einbrachte, fand bei der Verabschiedung ebenfalls Anerkennung.

Als sie zuletzt im Freibad ihre neu gewonnene Freiheit genoss, kamen auch dort Kinder auf sie zu. „Warum hörst du eigentlich auf?“ oder „Ich wünsche dir eine gute Rente“, bekam sie dann zu hören. Im September tritt Renate Kolp ihre Nachfolge an.

