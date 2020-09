15:08 Uhr

Sieben neue Corona-Fälle im Unterallgäu gemeldet

Die Infektionszahlen steigen im Landkreis Unterallgäu weiter an. Inzidenzwert liegt bei 29,9.

Das Landratsamt hat am Donnerstag sieben neue Corona-Fälle gemeldet. Damit sind 45 Unterallgäuer aktuell nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 378 Unterallgäuer positiv getestet. 15 von ihnen sind leider gestorben, 319 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz (also die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner) für den Landkreis liegt bei 29,9. Der Warnwert liegt bei 35, kritisch wird es bei 50.

Die „Corona-Hotline“ der Staatsregierung ist täglich von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 089/ 122220 erreichbar. Termine im Unterallgäuer Corona-Testzentrum in Mindelheim können online vereinbart werden. Auch telefonisch ist eine Terminabsprache möglich. Die Telefonnummer lautet 08261/995-406. Die Nummer ist von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr besetzt.

Das Testzentrum ist im Kreisbauhof in Mindelheim untergebracht

Die Stadt Mindelheim weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Testzentrum im Kreisbauhof in der Landsberger Straße 45 untergebracht ist und nicht im städtischen Bauhof, der sich ebenfalls in der Landsberger Straße gegenüber der Esso-Tankstelle befindet. (mz)

