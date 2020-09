vor 24 Min.

Sieben neue Corona-Fälle im Unterallgäu gemeldet

Die Fallzahlen im Unterallgäu steigen weiter. Erstmals ist auch eine Schule betroffen.

Das Landratsamt hat am Donnerstag sieben neue Corona-Fälle gemeldet. Damit sind 52 Unterallgäuer aktuell nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 386 Unterallgäuer positiv getestet. 15 von ihnen sind leider gestorben, 319 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz (also die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner) für den Landkreis liegt bei 32,6. Der Warnwert liegt bei 35. Unter anderem wurde aus der Mittelschule Bad Wörishofen ein neuer Fall gemeldet. Dort wurde eine Klasse in Quarantäne geschickt.

Für einen Corona-Test können Termine online oder telefonisch vereinbart werden

Die „Corona-Hotline“ der Staatsregierung ist täglich von 8 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 089/122220 erreichbar. Termine im Unterallgäuer Corona-Testzentrum in Mindelheim können online vereinbart werden. Auch telefonisch ist eine Terminabsprache möglich. Die Telefonnummer lautet 08261/995-406. Die Nummer ist von Montag bis Freitag zwischen acht und zwölf Uhr besetzt. (mz)

