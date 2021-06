Siebnach

War der Messerstich in Siebnach ein Mordversuch?

Plus Nach der Tat in Siebnach versucht ein Sachverständiger vor Gericht, die Gefährlichkeit des Stichs durch den Angeklagten einzuschätzen.

Von Wilhelm Unfried

Wie gefährlich war der Stich, die der Anngeklagte am 31. August vergangenen Jahres einem Mitbewohner im Asylbewerberheim in Siebnach zugefügt hatte? Diese Frage versuchte die erste Strafkammer des Landgerichtes Memmingen in der jüngsten Verhandlungsrunde zu klären. Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, dies zeigten die Ausführungen eines Sachverständigen, denn ein Messerstich sei immer rein „dynamisches“ Geschehen, wobei lediglich die Haut des Opfers zu überwinden sei.

