Silvester: Noch darf geböllert werden

Feuerwerk in der Silvesternacht gehört für viele dazu. Doch immer wieder gibt es Kritik an der Böllerei.

Plus So geht es mit dem Antrag aus der Bürgerversammlung in Bad Wörishofen weiter.

Nicht jeder findet Raketen und Böller zum Jahreswechsel gut. Bad Wörishofen solle auf Raketen und Böller in der Silvesternacht verzichten, lautete entsprechend sinngemäß ein Antrag in der Bürgerversammlung für die Kernstadt. Nun muss sich also der Stadtrat mit diesem Thema befassen.

Die Pressestelle des Rathauses teilte auf Nachfrage mit, dass dies heuer aber nicht mehr geschehen wird. Eine Rücksprache mit dem Antragsteller habe ergeben, dass dieser seinen Antrag auf den Jahreswechsel 2020/2021 bezogen hatte. Bürgermeister Paul Gruschka (FW) führt ergänzend dazu aus, dass ein Verbot zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr umsetzbar gewesen wäre, da viele Hotels zum Jahreswechsel mit einem Feuerwerk geworben haben. Man werde sich rechtzeitig mit dem Antrag beschäftigen, hieß es am Dienstag im Rathaus. Es war nicht das erste Mal, dass Kritik an der Böllerei laut wurde. Nachdem wiederholt Raketen auf die Klostermauern abgeschossen wurden, gab es zum Beispiel zum Jahreswechsel 2017/2018 Kontrollen in der Silvesternacht. (m.he)

