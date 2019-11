vor 42 Min.

Sind denn gar nicht alle Krimi-Autoren kriminell?

Carmen Mayer aus Ingolstadt, Autorin von Krimis und historischen Romanen, war zu Besuch in der Mittelschule in Türkheim.

Carmen Mayer zeigt Neuntklässlern, wie mühsam Recherche für ein Buch sein kann, um die Geschichte auch spannend und authentisch erzählen zu können. Manchmal wird sie dafür sogar zur „Schreibtisch-Mörderin“

Von Sabine Schaa-Schilbach

Über das Leben von Frauen im Mittelalter erfährt man (nur) aus Gerichtsprotokollen, denn schriftliche Zeugnisse über das Leben von Frauen „aus dem Volk“ aus dieser Zeit gibt es nicht – sie konnten nicht schreiben. In den Gerichtsprotokollen zu den Hexenprozessen im Mittelalter war das Leben der angeklagten Frauen dagegen minutiös aufgelistet worden.

Es war der Anspruch der Ingolstädter Autorin Carmen Mayer, bei einem Besuch in Türkheim den Jugendlichen zweier neunter M-Klassen der Ludwig-Aurbacher-Mittelschule zu zeigen, wie Recherche funktioniert.

Wo man sucht, wen man fragt, wohin man fährt. Nicht nur zu Themen aus der Vergangenheit, sondern auch, wie man beispielsweise die Hintergründe eines Verbrechens aus der Gegenwart findet. Schilderungen der Polizeiarbeit in Büchern und Filmen hätten mit der Realität oft wenig zu tun.

Für Carmen Mayer ist es wichtig, dass das, worüber sie schreibt, authentisch ist. Die Schüler waren gefordert, sich eigene Gedanken zu machen und die auch einzubringen. „Wie kann jemand einen Krimi schreiben, ohne selbst kriminell zu sein?“ fragte die Autorin, und antwortete, dass es darum gehe, sich in eine fremde Person hineinzuversetzen, um die Hintergründe für ein Verbrechen herauszufinden. „Walking in your shoes“ nannte das Carmen Mayer und empfahl ihren jugendlichen Zuhörern: „Das solltet ihr mal ausprobieren.“

Carmen Mayer forderte die Jugendlichen zu kleinen Rollenspielen auf, was eher zögerlich angenommen wurde. Aber das lag vielleicht auch an der zweiten und dritten Stunde direkt nach dem Wochenende. Ihren eigenen Lebenslauf fasste die erfolgreiche Autorin kurz: Heimat ursprünglich Mühlacker, jetzt wohnhaft in Ingolstadt. Sie lebt dort mit Ehemann, einer „nervigen“ Katze und Enkelkindern.

Von Beruf Industriekauffrau. Buchveröffentlichungen seit 1998. Angefangen mit Kurzgeschichten, dann Krimis, inzwischen sind es sechs. Zwei historische Romane, der dritte wird im Dezember erscheinen. Dazu Theaterstücke in Mundart, Kinderbücher, Anthologiebeiträge.

Dann kehrte sie zu ihrem Thema zurück. Sie berichtete, wo sie überall hingehen musste und mit wem sie alles sprechen musste, um mehr über die wirkliche, die reale Polizeiarbeit zu erfahren.

Da war der Chef der Polizei in Ingolstadt, da war ein Besuch in der Pathologie. Sie erzählte, wie sie auf weit zurückliegende Verbrechen in Internaten gestoßen war und dies dann in einem Krimi aufarbeitete. „Dazu gehört auch, dass ich die Leute im Buch so reden lasse, wie sie das in Wirklichkeit tun, zum Beispiel wenn sie unter Schock stehen.“ Kritik an der Justiz und dem Recht, dass oft nicht dem Gerechtigkeitsempfinden entspräche: „Da werde ich dann zur Schreibtisch-Mörderin!“ sagte sie.

Zu Ende ihres Vortrags gab es noch ein paar Streiflichter aus dem Alltag einer Autorin, wie das Dilemma der Titelbildgestaltung und das der geringen Gewinnbeteiligung pro verlegtem Buch. Bei Amazon seien das ganze 48 Cent. Da waren die Schüler der Neunten nach so viel Stoff aber konzentrationsmäßig schon Richtung Pause abgedriftet.

Walter Mirbeth, der Organisator der Türkheimer Buchwoche, hatte dieses Jahr wieder rund 300 Bücher den Türkheimer Schulen zur Verfügung gestellt.

„Damit diese Bücherflut erhalten bleibe“, seien Rückmeldungen an die Verlage nötig. Walter Mirbeth regte an, dass die Schülerinnen und Schüler dafür eigene Rezensionen verfassen sollten.

Und er kündigte an, dass die Aktionen an den Schulen während der Türkheimer Buchwoche ausgeweitet werden sollen. Im kommenden Jahr 2020 sei dann auch die Mittelschule in Mindelheim bei der Buchwoche aktiv dabei.

Themen folgen