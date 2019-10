vor 21 Min.

Sind die Vögel alle schon da?

Neuen Futterstation im schönen Garten des Seniorenheims St. Martin

Von Thessy Glonner

Irgendwann ist es soweit: Dann kommt für zahlreiche Menschen der Tag, an dem ihre Mobilität eingeschränkt ist, und sie eventuell den Rest ihres Lebens als Bewohner einer vollstationären Einrichtung verbringen. Um trotzdem weiterhin Lebensfreude durch Naturverbundenheit zu erfahren, ist die Präventionsmaßnahme „Alle Vögel sind schon da“, ein sozial äußerst vorbildlich durchdachtes Projekt, an dem jetzt auch das Seniorenwohnheim St. Martin in Türkheim teilnimmt. Träger sind der Landesbund für Vogelschutz, die Universität Eichstätt, die AOK und andere.

Dem großzügigen Garten von „St. Martin“ wurde nun zur Freude der Heimbewohner noch eins draufgesetzt und von LBV-Biologin Monika Schirutschke und dem LBV-Vorsitzenden der Ortsgruppe Wertachtal Leo Rasch, eine Vogel-Futterstation installiert.

Rasch freute sich über die rege Beteiligung der Senioren an der Diskussion. Naturbeobachtung macht Freude, und so schauten die meisten von ihnen anschließend von der Terrasse oder von ihren Balkonen aus zu, wie die neue Vogel-Futterstation – für alle gut sichtbar – aufgestellt wurde. Gerhard Zwack und Erhard Feigl sahen sich das sogar „ganz nah dran“ aus der Nähe an.

Damit war wieder ein wichtiger Schritt für den - laut LBV-Information „Erhalt der psychosozialen Gesundheit“ getan, denn: „Es geht darum, dem Verlust von Lebensqualität entgegenzuwirken“.

