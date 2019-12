05:40 Uhr

Singen und jodeln für den guten Zweck

Die Ramminger Alphornbläser luden beim Benefizkonzert zur besinnlichen Stund’ in die Pfarrkirche St. Magnus.

Von Maria Schmid

Es sind diese Momente der fast absoluten Stille, die bei den vielfältigen Konzerten der Advents- und Weihnachtszeit eintreten, bevor die Mitwirkenden auftreten und vom Heiligen Christfest singen und musizieren. So war es auch in der Pfarrkirche St. Magnus in Rammingen, als Hausherr Pfarrer Richard Dick die Gäste begrüßte. Die Ramminger Alphornbläser hatten zu „A besinnliche Stund’ vor Weihnachten“ eingeladen.

Die Ramminger Alphornbläser warben für großzügige Spenden

Die Besucher strömten in die Kirche. Sie wollten diese fast magische Stunde unbedingt miterleben. Es kamen so viele, dass die Kirche zu klein für sie alle wurde. Doch das war perfekt und machte den singenden und musizierenden Teilnehmern besonders viel Freude. Waren sie doch aufgetreten, um mit den abgegebenen Spenden der Gäste am Ende des Konzertes Hilfsbedürftigen Gutes zu tun.

In diesem Jahr sangen und spielten sie für das „Haus Schatzinsel“ in Lamerdingen-Dillishausen vom Trägerwerk Soziale Dienste Bayern und für das „Pallium“ Palliative Care Team Unterallgäu in Memmingen. Einrichtungsleiterin Klara Dolp von der Schatzinsel und Dr. Manfred Nuscheler, Geschäftsführer der Pallium gGmbH, erläuterten die Arbeit ihrer Institutionen. Initiator Manuel Rauscher von den Alphornbläsern bedankte sich bei allen Mitstreitern und den Gästen für die großzügigen Spenden.

Zuvor hielt er eine flammende Rede und sagte: „Wir, die Ramminger Alphornbläser, wollen mit diesem Benefizkonzert Institutionen in unserer Region unterstützen. … Liebe Menschen, die im Haus Schatzinsel sich Tag ein Tag aus um kranke, hilfsbedürftige und zum Teil schwerstkranke, sterbende Menschen kümmern. Pflegekräfte, die durch ihren Einsatz des Öfteren über ihre eigenen Grenzen hinausgehen. Pflegekräfte, die in einer vielleicht zu verzweifelnden Lage immer wieder ein nettes Wort finden! … Genießen Sie dieses Konzert. Bitte spenden Sie für diese beiden so wichtigen Institutionen großzügig!“

Die Alphornbläser Rammingen boten musikalische Höhepunkte

Nach dem Konzert konnten direkt und in bar an Klara Dolp und Dr. Manfred Nuscheler je 1910 Euro (zusammen 3820 Euro) übergeben werden. Eingestimmt auf das Weihnachtsfest hatten nicht nur die sieben Alphornbläser mit sehr eingängigen, warm klingenden Melodien, sondern auch die Frauenschola Rammingen, der Bickenrieder Zweigesang mit Ingrid Greifenhagen und Anton Reisach, die Hinterkohlberger Musikanten an ihren Blechblasinstrumenten, Bernd Frei spielte sehr gefühlvoll seine Harmonika.

Franziska John ließ mit ihrer Harfe nicht nur die „Glocken süß klingen“, sie verzauberte mit „Halleluja“ von Leonard Cohen die Besucher. Raphaela Natterer stellte sich zwischen die Alphornbläser und sang mit ihrem klaren, hellen Sopran das „Ave Maria“ von Bach-Gounod, die „Meditation sur le premier prélude de Bach“, von Silke Striebel an der kleinen Orgel begleitet.

Es gäbe viele musikalische Höhepunkte zu erwähnen, die schließlich darin gipfelten, dass nach dem mächtigen Läuten „unserer kleinen Wieskirche“, so Manuel Rauscher, gemeinsam der Andachtsjodler gespielt, gesungen und gesummt wurde. Diesen Jodler hatten alle Gäste beim Hinausgehen aus der Kirche im Ohr und auf den Lippen. Die Besucher verließen dicht gedrängt die Pfarrkirche, um den zauberhaften Abend im Nachbarstadel bei Punsch und Glühwein und netten Gesprächen weiter zu genießen.