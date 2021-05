Wann können Schulen, Geschäfte und Biergärten im Unterallgäu wieder öffnen?

Die Inzidenz im Unterallgäu sinkt - Lockerungen stehen an. Doch was gilt aktuell? Wann und unter welchen Bedingungen können Einzelhandel, Biergärten und Schulen öffnen? Eine Übersicht.

Licht am Ende des Corona-Tunnels: Von Mittwoch, 19. Mai, bis Sonntag, 23. Mai, hat der Landkreis Unterallgäu die 7-Tage-Inzidenz von 165 unterschritten – also fünf Tage in Folge. Inzwischen wurde auch die Inzidenz von 150 unterschritten, was für den Einzelhandel von Bedeutung ist. Zwei Tage lang liegt das Unterallgäu bereits unter 100. Was ist nun erlaubt? Und was ist erlaubt, wenn die Inzidenz weiterhin unter 100 bleibt? Hier die wichtigsten Punkte:

An Schulen, die keine Pfingstferien haben (zum Beispiel manche Berufsfachschulen), findet nach derzeit gültiger Rechtslage noch bis 6. Juni Distanzunterricht statt. Dann ändert sich die Rechtslage und so kann nach den Pfingstferien ab 7. Juni bei einer Inzidenz unter 165 an allen Schulen wieder Präsenzunterricht stattfinden, wenn ein Abstand von 1,5 Metern durchgängig möglich ist. Ansonsten findet Wechselunterricht statt – dabei gelten weiterhin Test- und Maskenpflicht.

Bleibt die 7-Tage-Inzidenz unter 100, könnte es ab Sonntag weitere Lockerungen geben

Weitere Lockerungen gibt es, wenn die 7-Tage-Inzidenz von 100 an fünf Tagen in Folge unterschritten wird. Zwei Tage liegt das Unterallgäu bereits unter 100. Bleibt das so, könnten neue Regelungen – auch für die Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege – bereits ab 30. Mai gelten. Dazu gehört beispielsweise, dass die Außengastronomie öffnen dürfte, mit Terminbuchung und negativen Test bei mehreren Hausständen an einem Tisch. Touristische Übernachtungen wären mit regelmäßigen Tests ebenfalls wieder erlaubt. Kinos und Museen dürften mit entsprechendem Hygienekonzept öffnen; Außenveranstaltungen mit bis zu 250 Besuchern, festen Plätzen, Hygienekonzept und negativen Tests dürften stattfinden. Freibäder mit Hygienekonzept dürften Besucher mit Termin und Test einlassen und Einzelhändler dürften mit Kunden ohne Test, aber mit Terminvereinbarung beraten. Lockerungen gibt es auch im Sport, so dürften etwa Fitnessstudios per Click & Fit für Besucher mit negativem Test öffnen.

Auch die Kontaktbeschränkung könnte sich ab Sonntag lockern: Zwischen einer Inzidenz von 35 und 100 ist ein Treffen mit einem weiteren Hausstand erlaubt (maximal fünf Personen; nicht gezählt werden Kinder unter 14 Jahren, Geimpfte und Genese).

Das passiert, wenn die Inzidenz von 150 beziehungsweise 165 überschritten wird

Wird die Inzidenz von 150 beziehungsweise 165 an drei Tagen in Folge wieder überschritten, gelten am fünften Tag wieder strengere Regeln. (mz, home)

