vor 35 Min.

Sitzplätze nicht für alle Kinder

Eltern machen Druck, dass alle Schüler im Bus sitzen können. Das aber hält der Freistaat nicht für notwendig

Der Schulbusverkehr zwischen Nassenbeuren, Unter- und Oberauerbach nach Mindelheim läuft seit Tagen pünktlich. Das teilte der zuletzt von Eltern auf der Bürgerversammlung in Nassenbeuren arg kritisierte Busunternehmer Josef Brandner mit. Zu Beginn des Schuljahres noch hatte es an der einen oder anderen Stelle Probleme gegeben. Ein Bus war sogar überhaupt nicht gekommen.

Die Chancen allerdings, dass alle Schulkinder künftig einen Sitzplatz bekommen können, stehen nicht gut. Letztlich ist es der Freistaat, der die Rahmenbedingungen vorgibt. Vor rund zwei Jahren hatten Eltern eine Petition im Landtag eingereicht. Diese war vom Petitionsausschuss abgelehnt worden.

Der Freistaat zahlt etwa 65 Prozent der Schülerbeförderung, sagt Brandner. Die Regierung von Schwaben wache darüber, ob die Kommunen auch die wirtschaftlichste Lösung gefunden haben. „Sowohl der Bürgermeister als auch ich können nicht für Dinge in die Pflicht genommen werden, die von uns nicht erfüllt werden können“, stellte Brandner klar. Der Bus sei das sicherste Verkehrsmittel. Die Firma Brandner beteilige sich auch an der Aktion „Sicher zur Schule, sicher nach Hause“. Auch Schulbusfahrertrainings würden veranstaltet. „Wir tun unglaublich viel“, so Brandner. Für den Bus in Nassenbeuren sind 63 Kinder eingeplant. Nur sechs finden keinen Sitzplatz. Die Stadt will deshalb auf die Mittelschule zugehen und die Schulbuslotsen wieder aktivieren. Diese älteren Schüler könnten dafür sorgen, dass kleinere Kinder im Bus immer einen Sitzplatz bekommen. Das bestätigte die zuständige Abteilungsleiterin Ute Bergmaier.

Josef Brandner will den Bus in Ober- und Unterauerbach so fahren lassen, dass die Kinder korrekt an den Bushaltestellen aus- und einsteigen können. Derzeit hält der Bus auf der falschen Straßenseite.

Am 6. Oktober ist ein Arbeitstreffen zwischen Stadt und Busunternehmer Brandner geplant. Diskutiert werden könnte dabei auch über Änderungen im Busnetz. Brandner hält es für machbar, beim nächsten Fahrplanwechsel am 13. Dezember den Bus von Markt Wald über Mattsies, Nassenbeuren nach Mindelheim fahren zu lassen. Auch gestaffelte Fahrten wären denkbar, sodass der Bus zweimal die direkte Verbindung fahren würde. (jsto)

Themen folgen