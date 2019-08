14:13 Uhr

"Skyline Park bei Nacht" 2019: Termin, Programm, Tickets

Der Freizeitpark öffnet für "Skyline Park bei Nacht" seine Tore etwas länger als üblich. Mit Musik aus den 90ern und einem bunten Rahmenprogramm ist viel geboten.

"Skyline Park bei Nacht - Welcome to the 90ies Vol. 3" findet am 14.08.2019 statt. Während im Freizeitpark die Kultmusik der 90er Jahre wieder auflebt, haben sogar die Fahrgeschäfte bis 24 Uhr geöffnet. Ein besonderes Highlight des Abends ist das Feuerwerk um 23 Uhr.

Programm, Tickets, Termin - Hier gibt es die Infos rund um "Skyline Park bei Nacht".

"Skyline Park bei Nacht" - Programm im Überblick

Neben Live-Musik und Bühnenshows wird den Besuchern auch Walk-Acts geboten: Zauberer und Stelzenläufer zeigen kleine Einlagen im gesamten Park.

Programm auf der Hauptbühne

20.15 Uhr: East 17

21.15 Uhr: Luna

22.00 Uhr: DJ Alex Woldrich

23.00 Uhr: Hochfeuerwerk

23.10 Uhr: DJ Alex Woldrich

Weiteres Showprogramm

14.00 Uhr bis 22.00 Uhr: Kinderschminken

13.00 Uhr bis 24.00 Uhr: Airbrush Tattoo

17.00 Uhr bis 22.00 Uhr: Mister Act - Live Musik

17.00 Uhr bis 23.00 Uhr: Mandy's Partycrew - Live Musik

17.30 Uhr bis 22.30 Uhr: Tommy Haug - Live Musik

Tickets für "Skyline Park bei Nacht" an der Abendkasse

Die Tickets sind im Vorverkauf nicht mehr erhältlich, werden jedoch am Veranstaltungstag ab 17 Uhr an der Abendkasse verkauft. Sie kosten 18 Euro. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung einer Erziehungsberechtigten Person an der Veranstaltung teilnehmen.

Jugendliche über 16 Jahren müssen eine schriftliche Erlaubnis bei sich tragen und bei etwaigen Kontrollen im Freizeitpark vorzeigen. Die entsprechenden Unterlagen gibt es auf der offiziellen Seite des Skylineparks.

Der Skyline Park - Bayerns größter Freizeitpark

Mit einer Fläche von 32 Hektar ist der Skyline Park Bayerns größter Vergnügungspark. Erst im Mai wurde der Park von einem Freizeitpark-Testerteam zum Testsieger erklärt. Er bietet insgesamt 63 Attraktionen und wird ständig erweitert. Allein im Jahr 2017 wurden sieben neue Attraktionen gebaut, doch Familie Löwenthal, die Inhaber des Parks, plant schon weitere Projekte.

2022 soll ein Leuchtturmprojekt umgesetzt werden, Details sind aber noch keine bekannt. Immer wieder gibt es Events und Shows in dem Vergüngungspark. "Skylinepark bei Nacht" findet am 14.08.2019 statt.

Themen Folgen