vor 18 Min.

So beeindruckt "Schatten - Ich wollte doch leben!"

„Schatten – Ich wollte doch leben!“ macht Fahranfänger auf die Gefahren im Verkehr aufmerksam. Jetzt ist die Wanderausstellung in Mindelheim zu sehen.

Von Andreas Zündt

Roccy war ein aktiver Junge. Geblendet von der tief stehenden Sonne fuhr der 16-Jährige mit dem Moped auf einen liegen gebliebenen Lkw auf – und erlag vier Tage nach dem Unfall seinen schweren Verletzungen. Roccys Schattenriss steht nun gemeinsam mit fünf anderen, ähnlich tragischen Schicksalen als Mahnmal in der Ausstellung „Schatten – Ich wollte leben!“, die Fahranfänger für die Gefahren im Verkehr sensibilisieren möchte.

Bis Donnerstag, 4. Oktober, ist die Aktion des ADAC Südbayern noch im Foyer der Mindelheimer Berufsschule zu sehen. Sie macht betroffen – auch junge Menschen, wie die Ausstellungseröffnung am vergangenen Mittwoch eindringlich zeigte. Rund 100 Auszubildende, viele davon angehende Berufskraftfahrer, nahmen aktiv an der Gesprächsrunde teil. Moderiert wurde diese von Yvonne Halfar, welche die Ausstellung gemeinsam mit ADAC-Verkehrserzieherin Anna-Lena Lachner organisiert hatte.

Einige der Berufsschüler kannten vergleichbare Schicksalsschläge aus eigener Erfahrung: Familienmitglieder, Freunde oder auch sie selbst waren im Straßenverkehr bereits in gefährliche Situationen geraten. Einer der Teilnehmer hatte gar seinen kleinen Bruder bei einem Verkehrsunfall verloren. Marlene Preißinger, stellvertretende Landrätin und Gesprächsgast, stockte bei dieser Wortmeldung spürbar der Atem. Auch Lena Salzwedel aus Mindelheim berichtete von einem prägenden Erlebnis: Vor einigen Jahren begegnete sie auf der Autobahn einem Geisterfahrer. Nur der schnellen Reaktion ihrer Mutter, die am Steuer saß, und der Aufmerksamkeit eines Lkw-Fahrers, der mittels Vollbremsung eine Lücke zum Ausweichen schuf, verdanke die 23-Jährige heute ihr Leben.

„Das Thema der Ausstellung ist ein äußerst emotionales“, sagte Jürgen Weber, Mitglied der Schulleitung und Krisenseelsorger. Bereits zum vierten Mal begleitet er die Aktion in Mindelheim, die Resonanz sei stets sehr positiv. „Durch die persönlichen Geschichten der Silhouetten und aus dem Schülerkreis geht einem die Aktion besonders nah“, bestätigte Lena Salzwedel. „Es passiert einfach viel zu viel im Straßenverkehr.“

Von Januar bis Juli 2019 erfasste die Polizei bundesweit insgesamt 1,5 Millionen Straßenverkehrsunfälle, davon 1731 mit Todesfolge. Die Tendenz ist mit -5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, was Marlene Preißinger auch für den Landkreis bestätigt: „Bis September ereignete sich bei rund 60 Unfällen mit Sachschaden im Unterallgäu zum Glück kein tödlicher“, entnimmt sie der aktuellen Statistik. „Doch jeder der bislang zehn Schwerverletzten ist einer zu viel.“

Für Entsetzen bei allen Anwesenden sorgte der Bericht von Heike Waigel. Sie ist Rettungssanitäterin und Mitglied des Kriseninterventionsteams beim Bayerischen Roten Kreuz. Sie erzählte, dass die Zahl der Gaffer an Unfallstellen zunehme. Einmal habe ein Autofahrer sogar sein Fahrrad ausgepackt, um am Unfallort ein Handy-Video des Einsatzes filmen zu können. „Da brodelt’s in mir“, so die ehrenamtliche Helferin. 45 Minuten dauerte die Ausstellungseröffnung. Eines ist sicher: Den Heimweg traten die Teilnehmer mit besonderer Vorsicht an.

Die Ausstellung „Schatten – Ich wollte doch leben!“ ist noch bis Donnerstag, 4. Oktober, in der Berufsschule Mindelheim zu sehen.