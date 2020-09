vor 22 Min.

So finden Kinder Geschmack an gutem Essen

Das Netzwerk „Junge Eltern“ und das Landwirtschaftsamt bieten wieder kostenlose Kurse rund um die Themen Ernährung und Bewegung für Eltern mit Kindern bis drei Jahre an

Im Familienalltag geht es oft hektisch zu. Da auch noch auf eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung zu achten, ist nicht immer leicht. In seinem aktuellen Kursprogramm geben das „Netzwerk Junge Eltern und Familien“ und das Unterallgäuer Landwirtschaftsamt deshalb Tipps, wie es doch gelingen kann, fit zu bleiben und sich gesund zu ernähren. Die Workshops, die zum Teil auch als Online-Seminar angeboten werden, sind kostenlos und richten sich an Schwangere sowie Eltern mit Kindern im Alter bis zu drei Jahren. Wenn nichts anderes angegeben ist, finden sie in den Landwirtschaftsschulen in Mindelheim und Memmingen statt. Weitere Informationen zu den Kursen, die für geschlossene Gruppen auch individuell buchbar sind, gibt es im Internet unter www.aelf-mh.bayern.de/ernaehrung. Dort sowie unter der Telefonnummer 08261/991937 kann man sich bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn verbindlich anmelden.

Los geht es mit dem Kurs „Familienküche schnell und saisonal im Herbst“, den Johanna Schwägle am Donnerstag, 24. September, von 14 bis 16 Uhr in Mindelheim anbietet und von 18.30 bis 20.30 Uhr in Memmingen.

„Ab nach draußen“ geht es am Freitag, 25. September, von 9.30 bis 11 Uhr mit Carolin Dürner. Auf der Wanderung zeigt sie Ideen für Spiel und Spaß mit Alltagsmaterialien. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter zwischen zweieinhalb bis drei Jahren, doch auch kleinere Kinder können – sogar im Kinderwagen – mitkommen. Treffpunkt ist am vierten Waldweg ab Waldbeginn an der Kreisstraße MN37 zwischen Mindelheim und Türkheim.

An Familien im ersten Lebensjahr richtet sich der Kurs „Von der Milch zum Brei“ von Miriam Marihart. Er findet am Donnerstag, 1. Oktober, von 9.30 bis 11.30 Uhr in Mindelheim statt und wird zusätzlich am Mittwoch, 25. November, ebenfalls von 9.30 bis 11.30 Uhr als Online-Seminar angeboten.

Einen „Spaziergang in den Herbst“ mit Spieltipps im Freien bieten Ingeborg Schedel und Brigitte Seidel am Donnerstag, 8. Oktober, von 9.30 bis 11.30 Uhr an. Die Wanderung ist für Kinder im Alter zwischen zweieinhalb und drei Jahren geeignet. Auch kleinere Kinder können mit dabei sein, die Wege sind kinderwagentauglich. Treffpunkt ist am ersten nicht geteerten Weg rechts an der Ortsverbindungsstraße zwischen Tussenhausen und Markt Wald.

Der sinnvolle Umgang mit Süßem steht im Zentrum des Vortrags „Naschen erlaubt?“, der sich an Familien mit Kindern nach dem ersten Lebensjahr richtet. Sylvia Losing klärt am Donnerstag, 15. Oktober, von 18.30 bis 20 Uhr in Memmingen unter anderem darüber auf, wie viel Zucker in verschiedenen Produkten steckt und wie man ihn auf der Zutatenliste erkennt.

Dem Übergang vom Brei auf feste Nahrung widmet sich der Kurs „Endlich! Essen mit Mami und Papi“ mit Miriam Marihart. Er richtet sich an Eltern mit Kindern im Alter zwischen zehn und 24 Monaten und findet am Montag, 19. Oktober, von 9.30 bis 11.30 Uhr als Online-Seminar statt.

Um gemeinsame Mahlzeiten, die für kleine Kinder und ihre Eltern zur Herausforderung werden können und darum, wie man Kindern ein gesundes Essverhalten vermitteln kann, geht es im Vortrag „Zu Tisch mit Suppenkaspar“ mit Sonja Eichin. Er richtet sich an Eltern mit Kindern nach dem ersten Lebenjahr und findet am Donnerstag, 22. Oktober, von 9.30 bis 11.30 Uhr in Memmingen statt.

Wie Bewegung zu einem festen Bestandteil des Alltags werden kann, erklärt Jürgen Maaßmann am Freitag, 6. November, von 9.30 bis 11 Uhr im Online-Seminar „Mit Bewegung die Welt erobern“.

Die Frage „Wie Kinder auf den richtigen Geschmack kommen“ will Andrea Knörle-Schiegg am Freitag, 13. November, von 9.30 bis 11.30 Uhr in ihrem Online-Seminar beantworten.

Erstmals gibt es mit „Lecker essen für werdende Mamas – rundherum gut versorgt“ ein Kursangebot für Schwangere. Sonja Eichin beantwortet darin Fragen wie: Wie viel sollte man in der Schwangerschaft zunehmen? Ist Nahrungsergänzung sinnvoll? Kann ich mich vegetarisch oder vegan ernähren? Der Kurs findet am Dienstag, 17. November, von 19 bis 21 Uhr und am Donnerstag, 19. November, von 9.30 bis 11.30 Uhr als Online-Seminar statt sowie am Mittwoch, 18. November, von 19 bis 21 Uhr in Memmingen. (baus)

Themen folgen