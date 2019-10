06:00 Uhr

So haben Einbrecher und Betrüger keine Chance

Im Mindelheimer Forum klären Polizei und Staatsanwaltschaft auf, wie man sich am besten schützen kann. So viel erbeuteten Betrüger 2019 im Unterallgäu.

Von Franz Issing

Beate R. (Name geändert) kam vom Einkaufen nach Hause und erkannte ihre Wohnung nicht wieder. Einbrecher hatten sie durchwühlt und wertvollen Schmuck gestohlen. Eine Welle von Hilflosigkeit und Angst überrollte die Frau, der der Eingriff in ihre Privatsphäre auch noch zwei Jahre später schwer zu schaffen macht. „Beim Anblick der aufgebrochenen Schränke blieb mir einfach die Luft weg, es war, als hätte mir jemand einen schweren Stein auf die Brust gelegt, ich fühlte mich ausgeliefert und wehrlos“, schilderte Beate R. nun bei einer Aufklärungsveranstaltung des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West vor großem Publikum und zahlreichen Ordnungshütern aus der Region das wohl bedrückendste Erlebnis ihres Lebens. Zwar wurden die Täter gefasst, doch der gestohlene Schmuck ist bis heute nicht wieder aufgetaucht.

Wie Beate R. geht es den meisten Einbruchsopfern. Der psychische Schaden wirkt sich bei ihnen meist größer aus als der materielle. Sie leiden oft so stark darunter, dass sie am liebsten wegziehen wollen.

Auch im Unterallgäu haben Diebe im Herbst Hochsaison

Wenn im Herbst die Tage kürzer werden und die Dämmerung früher hereinbricht, haben Diebe Hochsaison. Wie man sich vor ungebetenen Besuchern wirksam schützen kann, darüber klärte Kriminalhauptkommissar (KHK) Ralph Müller aus Memmingen auf. Im Mindelheimer Forum gab er wertvolle Tipps und entkräftete dabei oft am Biertisch geäußerte Vorurteile wie „Bei mir ist eh nichts zu holen“, „wenn einer reinkommen will, kommt er sowieso rein“ oder auch „Sicherungstechnik macht mein Haus erst interessant für Einbrecher“. „Das Gegenteil ist der Fall“, bemerkte Müller und machte deutlich: „Jede Sicherung ist besser als gar keine.“ Und während Bilder von verwüsteten Tatorten – Wohn- und Schlafzimmern – über eine Leinwand flimmerten, zeigte der Polizei-Experte vielfältige Möglichkeiten technischer Sicherung auf.

„Die Haustüre zweimal absperren, keine Leitern im Garten liegen lassen und bei Abwesenheit die Fenster schließen“, riet er nachdrücklich und warnte: „Gekippte Fenster sind offene Fenster.“ Er empfahl den Einbau von zertifizierten Fenstern mit Widerstandsglas und verwies auf abschließbare Fenstergriffe. „Lassen Sie bei Abwesenheit am Abend das Licht brennen oder Radio und Fernseher laufen, das simuliert Anwesenheit und schreckt Diebe ab“, gab er sich überzeugt und machte zu 50 Prozent organisierte Banden aus dem Ausland und zur anderen Hälfte Einheimische und Ortsansässige für Einbrüche verantwortlich. „Scheuen Sie sich nicht bei verdächtigen Geräuschen oder Personen die Notrufnummer 110 anzurufen“ , so der Rat des Kripo-Beamten. „Wir kommen auch gerne zu Ihnen ins Haus, beurteilen dessen Sicherungszustand und beraten kostenlos.“ Schließlich zeigte ein Kurzfilm, wie sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in Wohnungen und Gebäude verschaffen. Dies versuchte auf der Bühne auch Tanja Schmid aus Memmingen. Die junge Frau scheiterte jedoch kläglich an einem alarmgeschützten Vorzeigeobjekt.

Die Zahl der Einbrüche im Unterallgäu ist stark rückläufig

Die Menschen hier können sich wieder sicherer fühlen. „Die Zahl der Einbrüche in der Region ist stark rückläufig“ meldete Werner Strößner, Präsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Während 2016 noch 307 solcher Straftaten angezeigt wurden, wurden in diesem Jahr nur noch 122 Fälle der Polizei gemeldet. Strößner führt den positiven Trend auf eine massive Aufklärungs- und Präventionsarbeit zurück.

Anschließend hatten die Besucher das Wort und konnten Fragen stellen. Kritisiert wurde dabei auch, dass Diebe zu milde bestraft werden. Dies ließ der leitende Memminger Oberstaatsanwalt Christoph Ebert nicht so stehen. Die Strafen für Einbruch seien im Verhältnis zu anderen Delikten relativ hoch, klärte er auf. „Wenn Täter schnell gefasst werden, wirkt das abschreckend“, gab sich der Jurist überzeugt. „Wir nehmen uns Zeit für Gespräche mit Einbruchsopfern und leisten ihnen auch schon mal finanzielle Unterstützung“, warb Franz Probst vom Weißen Ring für seine Opferschutz-Organisation.

Falsche Polizisten erbeuteten 2019 schon 219.000 Euro

Wie man Betrügern, die sich als falsche Polizisten ausgeben und es auf die Ersparnisse älterer Menschen abgesehen haben, wirksam ins Handwerk pfuscht, wusste Polizeipräsident Strößner. Gesundes Misstrauen sei angebracht, betonte er „Lassen Sie sich niemals unter Druck setzen“, die echte Polizei, so Strößner, fordere im Zuge ihrer Ermittlungen niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände. Zudem würden sich Ordnungshüter keinesfalls über die Notrufnummer 110 melden. „Rufen Sie nie die auf dem Display Ihres Telefons angezeigte Nummer zurück, sondern schildern sie der Polizei unter der 110 von einem zweiten Telefon aus Ihren Verdacht“, riet der Polizeipräsident. Auch warnte er davor, fremden Personen an der Haustüre Wertsachen oder Bares auszuhändigen oder am Telefon Auskunft über wirtschaftliche und finanzielle Verhältnisse zu geben. Auch bei telefonischer Zusage eines großen Gewinnes sollte man sofort auflegen.

2019 gaben sich laut Strößner in 959 Fällen Betrüger als falsche Polizisten aus. Dabei erbeuteten sie 219.000 Euro. Gegenüber 2018 mit 886 Fällen ist das eine Steigerung um 8,2 Prozent. Auf die Thematik polizeilicher Aufklärungsarbeit gut vorbereitet führte Ulrich Hagemeier, Redaktionsleiter der Allgäuer Zeitung durch das Programm. Seine sachbezogene Moderation fand sowohl den Beifall der Referenten, wie auch des Publikums. Die Arbeit des Kuratoriums „Sicheres Allgäu“ wird auch von der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim unterstützt. Bezirksdirektorin Iris Rienks überraschte den Lindauer Landrat und „Frontmann“ Elmar Stegmann mit einer Spende in Höhe von 1500 Euro.

