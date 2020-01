vor 22 Min.

So half die Kartei der Not rund um Mindelheim

Die Kartei der Not hilft, wenn Menschen in der Region unverschuldet in Not kommen.

Im Gebiet der Mindelheimer Zeitung konnte 90 Menschen, die unverschuldet in Not geraten waren, geholfen werden. Es kann jeden treffen.

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen auch im Raum Mindelheim. Allein bis Mitte Dezember 2019 konnte die Kartei im vergangenen Jahr 90 Menschen im Verbreitungsgebiet der Mindelheimer Zeitung helfen.

Unverschuldet in Not – das kann schnell passieren und jeden treffen. Krankheit, Unfall oder der Verlust der Arbeit sind einige Beispiele. Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, steht den Menschen in der Region in ausweglosen Situationen zur Seite und leistet Hilfe – rasch und unbürokratisch.

Jede Spende kommt zu 100 Prozent bei den Betroffenen an

Denn durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort ist gewährleistet, dass die Unterstützung der Kartei der Not auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird. Dabei kommt jede Spende zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten vom Medienhaus Pressedruck getragen werden.

Im vergangenen Jahr kamen rund 2000 Hilfeersuchen bei der Kartei an. Der größte Anteil drehte sich um Notlagen im Bereich „Wohnen“. Über die Hälfte der Menschen hatte eine Behinderung oder chronische Erkrankung – oft beides gleichzeitig.

Rund um Mindelheim half die Kartei der Not mit fast 80.000 Euro

Im Verbreitungsgebiet der MZ konnte die Kartei der Not 2019 bis Mitte Dezember mit fast 80.000 Euro helfen, davon wurden 27.500 Euro für das Wohnprojekt der Freunde neuer Wege zum Wohnen für demenzkranke Menschen in Salgen zugesagt. Dabei halfen fast 400 Spender. Die größten Einzelspenden kamen von der Zahnklinik Masur in Bad Wörishofen und den Rotariern.

Hilfe benötigten in 36 Fällen Familien mit 83 betroffenen Kindern. Weiteren 36 Kindern aus stationären Einrichtungen konnte die Kartei der Not helfen. In 56 Fällen war eine chronische Krankheit oder eine Behinderung zu bewältigen.

Bei den Menschen mit Behinderung hat die Kartei neben vier Erholungsmaßnahmen in weiteren vier Fällen den behindertengerechten Umbau und die Beschaffung eines Fahrzeuges gefördert. In 26 Fällen ging eine Beihilfe an von Behinderung betroffene Familien, um den Kindern einen kleinen Ausflug, einen Zoo- oder Kinobesuch, die Mitgliedschaft im Verein oder eine Geburtstagsfeier zu ermöglichen.

Am meisten Hilfe brauchen Menschen beim Thema Wohnen

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich um das Wohnen. So halfen wir 28 Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung nötig oder eine Einrichtung wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank, Herd oder ein Bett mit Matratze nötig. In 15 Fällen unterstützte die Kartei akut den Lebensunterhalt, also mit Lebensmitteln, Kleidung, Hygieneartikel oder Babybedarf.

Der Geschäftsführer der Kartei der Not, Arnd Hansen, sagt: „Es gibt auch in unserer Region so viele Einzelschicksale und Unglücke, die bewegen und bei denen man einfach helfen muss. Wir freuen uns in der Kartei der Not deshalb sehr über jede Spende, weil unser Leserhilfswerk nur dank dieser Spenden wirklich die Not lindern kann.

Vielen Dank an all unsere Leser für ihre großartige Unterstützung!“ Unverzichtbar sei aber auch die enge Zusammenarbeit mit sozialen Organisationen vor Ort, mit denen gemeinsam die Kartei der Not nachhaltige Hilfen für eine Verbesserung der Lebenssituation der Betroffenen erreichen will, betont Hansen. (mz)

Möchten auch Sie Menschen aus der Region unterstützen? Das sind die Spendenkonten der Kartei der Not:

Kreissparkasse Augsburg IBAN: DE54 7205 0101 0000 0070 70 BIC : BYLADEM1AUG



Stadtsparkasse Augsburg IBAN: DE97 7205 0000 0000 0020 30 BIC : AUGSDE77XXX



Sparkasse Allgäu IBAN: DE33 7335 0000 0000 0044 40 BIC : BYLADEM1ALG



Sparda-Bank Augsburg IBAN: DE42 7209 0500 0000 5555 55 BIC : GENODEF1S03



Hier erfahren Sie mehr über die Kartei der Not und ihre Aktionen:

Themen folgen