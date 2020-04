vor 50 Min.

So helfen Mindelheims Einzelhändler in der Corona-Krise zusammen

In Mindelheim gibt es jetzt einen Zustellservice für das Stadtgebiet und die Ortsteile. Wer bis 15 Uhr bestellt, bekommt die Ware bis 18 Uhr geliefert.

Die Corona-Krise macht dem Einzelhandel schwer zu schaffen. Wer nicht gerade Lebensmittel oder andere Produkte für die Grundversorgung verkauft, muss sein Geschäft geschlossen halten. Existenzen und Arbeitsplätze sind bedroht. Doch die meisten tun das, was sie sonst auch tun: Sie bedienen ihre Kunden. In Mindelheim ist nun ein ganz besonderer Lieferservice an den Start gegangen.

Gerade jetzt solidarisieren sich viele Menschen mit ihrem unmittelbaren Lebensumfeld und kaufen möglichst direkt vor Ort ein. Deshalb gibt es jetzt eine gemeinsame Initiative für eine tagesaktuelle Lieferung im Stadtgebiet Mindelheim.

Diese Partner sind in Mindelheim an der Aktion beteiligt

Teilnehmer sind eine Vielzahl von Einzelhändlern des MN Werbekreises. Initiator und Zusteller dieses Service ist die Buchhandlung Bücher-Thurn. Als Partner ist die Firma Ökohaus aus Weiler mit am Start, das ein mit Sonnenstrom betriebenes Lieferfahrzeug zur Verfügung stellt. Das Angebot soll zum Nutzen der Kunden, die bestehenden individuellen Lieferdienste ergänzen und kleineren Händlern die Möglichkeit geben, ihre Kunden auch ohne eigenen Kurierdienst zu beliefern. Das Angebot umfasst eine Lieferung noch am selben Tag.

Wer also bis 15 Uhr etwas von den vorrätigen Artikeln bestellt, bekommt die Ware am selben Tag bis 18 Uhr zugestellt. Die Auslieferung erfolgt klimaneutral und wenn möglich per Lastenrad von Bücher-Thurn im Stadtgebiet von Mindelheim. Die Ortsteile werden dann mit dem Elektroauto von Ökohaus Steber aus Weiler versorgt. Bezahlt wird kontaktlos je nach Einzelhändler entweder per Rechnung oder Paypal. Die Lieferung erfolgt portofrei, wenn der Warenwert einen gewissen Betrag übersteigt. Das legt jeder Händler selbst fest.

Dieser Lieferservice wird von Bücher-Thurn in Kooperation mit dem MN Werbekreis und Ökohaus Steber in Weiler umgesetzt. Es können auch Nichtmitglieder des MN Werbekreises mitmachen, sagt Herbert Thurn.

Und so funktioniert der Service für die Mindelheimer Einzelhändler

Die Einzelhändler liefern die zustellfertige Ware samt Rechnung bei Bücher-Thurn von Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr an sowie am Samstag von 10 bis 12 Uhr. Ab 15 Uhr erfolgt die Zustellung per Fahrradkurier. Es entstehen minimale Kosten für die Händler abhängig vom Gewicht der Sendung. Abhängig vom Händler werden die Lieferkosten getragen oder teilweise umgelegt. Kunden sollten beim Händler nach den Lieferbedingungen fragen. Bei Bücher-Thurn werden die Bücher versandkostenfrei zugestellt. (mz)

Es gibt noch weitere positive Corona-Aktionen im Unterallgäu:

Themen folgen